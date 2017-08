Williams a clairement joué l’opération "séduction" avec Fernando Alonso lors du week-end de Spa-Francorchamps.

Loin de démentir les rumeurs, Claire Williams a clairement laissé entendre que l’Espagnol serait "sympa à voir dans une combinaison aux couleurs de notre équipe".

Alonso a bien reçu une offre de Williams en tout cas. Reste à savoir si elle est assez intéressante (techniquement et financièrement) pour attirer Alonso. Williams ne fait pas beaucoup mieux que McLaren cette année, c’est même de pire en pire.

Paddy Lowe, le directeur technique, est certainement occupé à tout remettre en ordre pour 2018. Et il a les plans de la Mercedes dans la tête...

"Nous n’avons pas encore annoncé qui piloterait pour nous en 2018. C’est une chose sur laquelle nous travaillons encore. A ce stade je ne dis pas que Fernando viendra ou ne viendra pas," explique le Britannique.

"Il faut de grands pilotes et de bonnes voitures pour gagner des courses. Il faut construire une voiture qui peut attirer un grand pilote, et le contraire est aussi vrai. Avec un grand pilote, vous progressez plus vite. Mais plus la voiture est bonne, plus c’est facile d’attirer les meilleurs pilotes."

Même s’il ne le dit pas ouvertement, Lowe va certainement pousser Williams à mettre quelqu’un de très bon aux côtés de Lance Stroll.

"J’ai vu au cours de ma carrière à quel point un pilote joue un rôle important dans une équipe. Une bonne équipe a besoin d’un bon pilote autant qu’un bon pilote a besoin d’une bonne équipe. Chacun fait progresser le niveau de l’autre."

"Avec un grand pilote, tout le monde est toujours motivé pour travailler encore plus dur pour la performance, parce que le personnel sait que cela sera exploité et que les résultats suivront. Et cela peut aller dans l’autre sens si vous n’avez pas de pilote performant."