Patrick Head, le co-fondateur de Williams, est ravi de voir Paddy Lowe rejoindre les rangs de l’équipe de Grove... même si ce dernier serait, selon lui, parti suite à des tensions chez Mercedes.

Le transfert a enfin été confirmé la semaine dernière et Lowe a pu prendre ses fonctions à la tête du département technique de Williams sans attendre trop longtemps, après être parti de chez Mercedes à la fin du mois de décembre.

"Je suis très heureux de revoir Paddy de retour chez Williams," commente Head.

"Je me suis toujours bien entendu avec lui. Je le considère comme un excellent ingénieur tout comme une excellente personne. Je pense qu’il sera un bon atout pour Williams."

Head pense que Mercedes n’a rien fait pour le retenir, puisque James Allison s’est retrouvé sur le marché après avoir quitté Ferrari.

"Je me demande bien pourquoi Toto Wolff a voulu son départ. Paddy est arrivé chez Mercedes en 2013 et leur a permis de gagner trois titres consécutifs."

"Paddy l’admettrait lui-même, c’est Ross Brawn qui a mis en place l’orchestre chez Mercedes. Mais si Paddy n’avait pas été le bon chef d’orchestre, il serait déjà parti depuis longtemps. Donc on peut penser que Paddy sait ce qu’il fait."

"On peut se demander s’il n’y a pas eu de l’eau dans le gaz entre lui et Toto. Paddy était très axé sur la technique, pas Toto. C’est étonnant mais peut-être que nous en saurons plus dans les semaines ou les mois à venir."

"C’est en tout cas un gros changement pour Williams comme pour Mercedes. Je ne pense pas que Williams a pu persuader Paddy de venir seulement par des considérations de salaire, d’infrastructures ou de budget. Tout cela était certainement meilleur chez Mercedes. Il y a certainement eu quelques frictions chez Mercedes."