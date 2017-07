Jusqu’au Grand Prix de Bakou, Felipe Massa a donné, course après course, la leçon au débutant Lance Stroll. Le Brésilien aurait même pu l’emporter en Azerbaïdjan, sans un nouveau problème de fiabilité.

Malchanceux depuis le début de la saison, Felipe Massa a manqué à plusieurs reprises de finir dans le top 6. Ses bonnes performances confirment qu’à 36 ans, le soi-disant pré-retraité est au sommet de sa forme, comme en témoigne Paddy Lowe, le directeur technique de Williams.

« Nous croyons que Felipe aurait pu gagner la course à Bakou sans son problème de suspension. Nous sommes optimistes pour le reste de la saison, mais de là parler d’autres podiums à court-terme, c’est un pas important à franchir… à moins qu’il n’y ait d’autres courses émaillées d’incidents. »

« Felipe est très expérimenté. C’est un pilote mature qui est clairement déçu, mais nous ne pouvons nous morfondre sans rien faire. Nous avons hâte de rendre la voiture plus performante lors des prochaines courses et d’engranger de la confiance – comme nous avons pu le faire pour l’équipe à Bakou. »

Paddy Lowe pense-t-il que Massa conduit aussi bien que par le passé ?

« C’est mon sentiment. Je n’avais pas travaillé avec lui auparavant, mais on dit qu’il conduit tout aussi bien cette année. Je ne peux le prendre en défaut puisqu’il est toujours à la limite dans la voiture, et son retour d’expérience est fantastique, sa technique est fantastique et c’est une personne vraiment formidable. Il est si amical, accueillant, c’est simplement un plaisir de travailler avec lui. Je ne peux pas imaginer qu’il ait été meilleur dans sa carrière, parce que pour le moment, il est simplement brillant. »

La contribution du vice-champion du monde 2008 sera essentielle si Williams veut rattraper Force India au classement – un défi d’ampleur. Mais Paddy Lowe croit-il vraiment que l’écurie de Grove puisse combler ce gouffre de 42 points ?

« Nous sommes en bonne position pour prendre la 5e place du classement des constructeurs et maintenant nous voulons voir si nous pouvons nous battre pour la 4e place contre Force India. Le chemin sera long avant d’y arriver, mais c’est la prochaine étape sur notre liste. »