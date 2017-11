Grâce à sa 6e place au Mexique dimanche dernier, Lance Stroll a désormais plus de points que Felipe Massa au classement : 40 contre 36. Cependant le pilote brésilien a été plus malchanceux cette saison. Ainsi, dimanche dernier, il a subi une crevaison lente en début d’épreuve.

Paddy Lowe, le directeur technique, vient relativiser cet écart de points et le remettre dans son contexte. A l’heure où le volant de Felipe Massa est menacé, ce soutien est-il un indice encourageant pour l’avenir ?

« Je ne pense pas que nous devons trop nous éterniser sur le nombre de points de Felipe, pour être honnête et juste avec lui. Il a en fait perdu des points importants en raison de problèmes qui n’étaient pas de son ressort. A Mexico, il a été plus malchanceux encore. Ce serait déraisonnable de dire que le nombre de points reflète le tableau d’ensemble. »

Cette malchance de Felipe Massa ne doit cependant rien occulter du bon bilan de Lance Stroll : après un début de saison bien difficile et critiqué, le Canadien a relevé la tête.

« Il a eu des bons et des mauvais moments, parfois des très rudes, et certainement, ce fut bien meilleur lors de la deuxième partie de la saison » poursuit Paddy Lowe.

Le directeur technique de Williams a néanmoins trouvé le point faible de son jeune pilote : les qualifications.

« Il a bien apaisé la situation, en particulier après avoir marqué ses premiers points au Canada, et ensuite il a eu ce podium à Bakou. Selon moi les gens pensent que les qualifications reflètent la vraie vitesse de pointe d’un pilote, parce que c’est facile d’en tirer des conclusions. Mais ça ne reflète pas le vrai niveau de Lance parce que les qualifications, c’est peut-être sa faiblesse. Il est bien meilleur en course pour le moment et vous pouvez voir qu’il a brillé le dimanche, à Mexico comme à Monza. Donc je pense qu’il pourra avoir de bien meilleures performances en qualifications à un moment donné. Il est conscient de cela. Et nous y prêtons attention. »