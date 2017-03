Paddy Lowe vient d’arriver chez Williams mais n’est pas dans l’équipe pour autre chose que ce pour quoi il était chez Mercedes : le directeur technique veut gagner des titres mondiaux. Et il est convaincu que Williams en est capable, malgré ses limites budgétaires.

"Les moteurs sont les mêmes entre les différentes équipes fournies par Mercedes, c’est ce qu’on attend d’un fournisseur" explique Paddy Lowe. "Il est tout à fait possible de remporter un championnat, il n’y a pas de meilleur exemple que celui de Red Bull qui a réussi avec le moteur Renault alors que ce n’était qu’une équipe cliente".

Bien sûr, le budget de Red Bull est plus proche de celui d’un constructeur que de celui de Williams, dont l’arrivée de Martini a équilibré les caisses sans toutefois en faire une équipe riche en Formule 1.

"On a parlé à plusieurs reprises des différences de budgets entre les équipes et c’est évidemment plus difficile d’être à l’avant du peloton quand on a moins d’argent. Le défi est d’être le plus efficace avec les ressources dont nous disposons".

"En parallèle, on veut toujours avoir plus de ressources car ça mène au succès. Faire du bon travail, générer des revenus afin de faire un travail encore meilleur, et ainsi de suite. Si l’on veut progresser financièrement et techniquement, il faut que les deux fonctionnent ensemble".

Le moteur Mercedes étant assuré pour plusieurs années, il ne sera pour autant pas simple de ramener Williams sur la voie du succès, dont elle s’est éloignée depuis de nombreuses années.

"C’est un sport très difficile et je pense que les gens oublient que les équipes travaillent à un niveau extrêmement élevé. On ne peut pas arriver dans une équipe et espérer trouver des réponses rapides. Il nous faudra beaucoup travailler, il faudra du temps et un effort d’équipe. Ce sont les éléments nécessaires pour avancer sur la grille et rester en haut du classement, c’est ce que je faisais déjà chez Mercedes" conclut-il.