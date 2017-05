Pour sa première saison en F1, la tâche est rude pour Lance Stroll. Plongé dans le grand bain de Williams, le Canadien est censé marquer des points à chaque course avec une voiture compétitive. Mais faute d’avoir trouvé le rythme nécessaire ou bien apprivoisé les Pirelli, il n’est encore jamais rentré dans le top 10. A 18 ans, est-il vraiment prêt pour résister à toute cette pression ?

Le prochain Grand Prix de Monaco sera d’ailleurs l’épreuve la plus problématique pour lui – c’est même son coéquipier Felipe Massa qui l’a d’ores et déjà prévenu. Le Canadien s’attend lui aussi à un Grand Prix particulièrement exigeant.

« Ce sera très difficile, pour sûr. De manière réaliste, on peut dire que ce sera rude. J’espère que cela changera, mais notre voiture n’a pas été non plus impressionnante à Monaco par le passé. Mais vous ne savez jamais. Vous devez toujours être positif et c’est l’une de ces courses où tout peut arriver. »

Pour le moment, le début de saison de Lance Stroll ne porte pas l’enthousiasme. En Chine, il s’est qualifié à la 10e place mais s’est accroché avec Sergio Perez dans le premier tour. A Bahreïn, Carlos Sainz, fautif et pénalisé pour cette manœuvre, lui est rentré dedans. En Russie, Lance Stroll a fait un tête-à-queue derrière la voiture de sécurité alors qu’il jouait les points. Enfin, en Espagne, qualifié 18e, il a fini la course 16e, très loin des points.

« L’une des choses les plus difficiles pour Lance est cette énorme pression placée sur lui » a confirmé Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, qui ne manque pas une occasion de prendre la défense de son jeune pilote.

« Il est un pilote dont on attend beaucoup – pas seulement les gens qui l’entourent, mais tous les gens dans le paddock je pense, parce qu’il y a beaucoup de projecteurs braqués sur lui. On se demande comment il est parvenu en F1 et s’il mérite vraiment ce volant… »

« Les pilotes de course sont, par leur nature même, super-compétitifs, ils sont les meilleurs et aussi les pires quand il s’agit d’être très exigeant avec eux, s’ils pensent qu’ils ne performent pas comme ils le devraient. Donc cela crée un effet boule de neige et encore plus de pression. Il n’y a pas de solution facile pour se défaire de cette pression. »

Pour aider Lance Stroll, l’aide du vétéran Felipe Massa est aussi régulièrement sollicitée. Paddy Lowe prodigue aussi quelques conseils à son rookie.

« J’ai conscience de la situation difficile dans laquelle il est, donc j’essaie de l’aider. Ce qui est important, c’est simplement de prendre du plaisir. Les gens adorent conduire des voitures rapides et en fait, si vous ne prenez pas de plaisir, ça n’ira pas bien. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire, avec toute cette pression. »

Fils de milliardaire, Lance Stroll apporte des millions à l’écurie Williams. Il reconnaît qu’il n’a pas encore prouvé qu’il n’était pas un pilote payant.

« Je ne veux pas dire exactement quand je serai capable de montrer à tout le monde que je ne suis pas ici grâce à l’argent, parce que cela dépend de tellement d’autres choses, de détails qui vont se mettre en place. Mais je ne vais pas m’inquiéter de mes affaires. »