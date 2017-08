Paddy Lowe, aujourd’hui devenu actionnaire et directeur technique de Williams, a évidemment toujours un oeil sur Mercedes, son ancienne équipe, qui reste la référence en Formule 1.

Il a également eu à gérer des consignes de course, entre 2013 et 2016, et celle passée en Hongrie, un échange de positions en piste entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, a été à la fois saluée et critiquée.

Lowe se place dans la catégorie de ceux qui ont salué la sportivité de Mercedes et Hamilton.

"Il n’y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse à ce genre de situation," explique Lowe.

"Dans chaque équipe, vous voulez que les choses soient claires pour vos pilotes : ils ont tous les deux le droit d’avoir une chance de gagner le titre mondial. Cela leur permet de rester tous les deux motivés, de gagner des courses pour eux mais aussi pour l’équipe."

"Après, le plus mauvais exemple de ce que ça peut donner, c’est 2007, chez McLaren, quand les deux pilotes ont manqué le titre pour un point et cela a profité à Raikkonen au final. On ne peut pas faire pire en termes de résultat."

"Mais, au final, je rejoins Lewis Hamilton : ce n’est pas ce que vous faites qui compte, c’est comment vous le faites. Je pense que les pilotes bâtissent leur notoriété sur leur sportivité plus que leurs résultats absolus."

"C’est ce à quoi tout pilote doit penser, tout sportif en fait. Dans notre sport, il y a beaucoup de pilotes qui ont été considérés comme faisant partie des meilleurs sans avoir gagné beaucoup de courses ou de titres. Grâce à leur comportement. Stirling Moss en est un exemple."