Arrivé cet hiver chez Williams en provenance de Mercedes, Paddy Lowe a commencé à travailler avec Felipe Massa, un pilote qu’il admire depuis longtemps et dont il a découvert les capacités de mentor face à Lance Stroll, lui aussi arrivé cet hiver, et qui ne possède qu’une petite expérience de la monoplace.

« J’admire Felipe depuis de nombreuses années en tant que compétiteur, particulièrement en 2008 quand j’étais chez McLaren avec Lewis Hamilton et que la lutte entre les deux pilotes et entre les deux équipes était très intense » se souvient Lowe.

« Il a fait un travail fantastique cette année-là et comme vous le savez, il a été brièvement champion du monde. Felipe est un pilote de classe mondiale et c’est génial de travailler avec lui. Il est toujours rassurant, entièrement impliqué et aime travailler. C’est toujours un très bon point de départ quand les pilotes aiment autant ce qu’ils font, c’est plaisant de travailler avec eux ».

Lowe ne sous-estime pas l’apport technique de Felipe Massa, présent en F1 depuis 14 saisons : « Il a une vaste expérience et c’est le genre de gars que l’on regarde rouler en n’ayant aucun souci au sujet de ce qu’il va être capable de faire et s’il le fera bien, car on a une confiance absolue en sa capacité à tirer le maximum de la voiture. C’est fantastique qu’il soit là, surtout avec Lance qui est sur une courbe de progression importante. Felipe l’aide énormément et le conseille dans le garage pour qu’il trouve son rythme ».

Stroll n’a pas franchement été capable de montrer ce dont il est capable puisqu’il a abandonné lors des trois premières courses et a terminé la quatrième assez loin. La comparaison face au Brésilien est toutefois cruelle car en aucune occasion le débutant n’a pu rivaliser.

« C’est très dur d’abandonner lors des trois premières courses disputées, surtout quand il y a beaucoup de pression, d’attention et d’attentes. L’un de ces abandons était de notre faute avec une panne de freins, et nous l’assumons. Le reste fait partie de sa période d’apprentissage, il est arrivé comme débutant et doit se faire une place. Il faut qu’il fasse sentir sa présence en piste pour ne pas se faire bousculer, et c’est ce qu’il apprend actuellement » conclut Lowe.