La FOM et la FIA ont dévoilé hier leur plan pour l’introduction des nouveaux moteurs en 2021. Il s’agit de baisser le coût des V6, puisque cette charge est devenue insupportable pour nombre de petites écuries, mais aussi de rapprocher les performances, à l’heure où une équipe comme Haas pointe à 1,5 seconde au tour du trio de pointe.

Pour Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, le problème majeur ne se situe néanmoins pas du côté des unités de puissance. Le dossier de la réduction des coûts et du rapprochement des performances doit être traité de manière plus globale.

« Quand vous regardez la F1, même s’il y a beaucoup de discussions en cours au sujet des problèmes causés par les moteurs, ce n’est pas le problème le plus important dans le sport. C’est un problème pour les trois écuries de pointe qui se battent pour trouver des gains marginaux, mais le plus gros problème pour le moment c’est l’écart de performance entre les équipes. Ce n’est pas seulement lié au moteur. »

« Si vous regardez la course d’Austin, et la différence de performance entre le top 6 et le reste du peloton, c’était vraiment deux courses différentes, et ce n’est pas lié au moteur. C’est l’un des problèmes dans ce sport où la différence des budgets est vraiment grande. Nous devons être très intelligents pour surmonter ce problème. »

L’ancien de Mercedes pense même que la FIA devrait accroître de nouveau les écarts de performance en changeant encore une fois les règles moteur. La théorie des rendements marginaux décroissants plaide plutôt pour une certaine stabilité.

« A chaque fois que vous changez le règlement vous créez toujours une opportunité, et une divergence, pour les moteurs ou pour un autre sujet. Ce qui crée de la convergence, c’est la stabilité du règlement. Plus vous laissez les choses inchangées, plus c’est le cas. Vous voyez aujourd’hui que les moteurs sont beaucoup plus proches en performances qu’il y a trois ans. »

« Le nouveau changement de règlement aujourd’hui doit être mené avec une grande précaution. Je trouve curieux l’importance que les gens donnent à cette nouvelle réglementation pour créer plus de convergence… quand cela crée de la divergence au contraire. »