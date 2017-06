Cette année la course au développement est au centre de la bataille entre les écuries, avec une toute nouvelle réglementation technique qui a tout chamboulé, notamment du côté de l’aérodynamisme.

Les évolutions techniques ont toujours été jalousement protégées en Formule 1, de manière plus ou moins efficace, et parfois même qui prête à sourire, comme lors des derniers essais hivernaux, où les équipes se précipitaient sur les voitures pour les couvrir ’encore plus que d’habitude) de bâches ou de couvertures aux endroits les plus stratégiques.

Pourtant, c’est bien connu : les équipes ont souvent tendance à regarder ce qu’il se passe dans les garages voisins ou sur la piste. Le directeur technique de Williams ne voit rien de répréhensible dans ce comportement.

"On ne peut pas tout inventer soi-même" argumente Paddy Lowe, pour justifier le coup d’œil régulier sur les évolutions réalisées par la concurrence. Un espionnage visuel, c’est tout.

"Il vaut mieux profiter de ce que font les autres. Le niveau est très élevé en Formule 1 et toutes les équipes ont de bonnes idées. Vous ne pouvez pas tout reprendre à court terme mais vous pouvez comprendre certains concepts, et cela peut vous donner des inspirations pour l’avenir."

Lowe rappelle tout de même qu´il ne s’agit là que d’inspiration pour savoir quelle direction prendre, et non faire une copie conforme des pièces décortiquées chez les rivaux.

"Et il n’y a rien de mal à cela, on doit juste élaborer soi-même, à partir de ça, quelque chose... en mieux."