Paddy Lowe a quitté Mercedes pour Williams au début de l’année. Mais le directeur technique de l’équipe de Grove, qui a conçu l’actuelle Mercedes W08 de 2017, a tenu à saluer l’équipe allemande et Lewis Hamilton, qui ont obtenu leurs 4e titres mondiaux en l’espace d’une semaine.

"Ces titres sont mérités pour Mercedes. Et pour Lewis, c’est encore plus génial. C’est la première saison lors de laquelle je n’ai pas travaillé avec lui chez Mercedes mais c’est tout de même très bon à voir," commente Lowe.

"Depuis ma position, hors de chez Mercedes, j’ai l’impression que c’est la meilleure saison de Lewis. Il a très bien piloté lors de chaque course, que ce soit dans les bons jours comme dans les mauvais."

"Lewis a su collecter cette année tous les points possibles, selon les capacités de sa voiture, selon les circuits. En cela, il est le véritable champion de cette saison. Il le mérite vraiment."

Lowe reconnait que le Britannique a passé un nouveau cap.

"Je l’ai dit à plusieurs reprises mais je pense qu’il a effectivement pris une autre dimension cette année. Il a battu des records, de Senna, de Schumacher. Et ce 4e titre n’est certainement pas son dernier. Je suis en F1 depuis assez longtemps pour reconnaitre qu’il est devenu l’une des légendes de toute l’histoire de la catégorie."

Ce n’est pas facile de juger les performances d’un pilote lorsqu’on n’est plus dans son équipe.

"Oui, je ne sais pas si ça a été la meilleure année de Lewis mais il l’a dit. Je pense toutefois que la rivalité offerte par Vettel a contribué à ce sentiment. Lewis m’a semblé être telle plus constant, bien plus que toutes les années précédentes. Et cela a joué un rôle dans ce championnat."

"Je sais comment il a perdu le championnat l’an passé, avec des problèmes de fiabilité, qui l’ont beaucoup énervé. Il a digéré ça et en a tiré les leçons cette année en maximisant chaque résultat dont la voiture était capable, que ce soit au niveau de la performance ou de la fiabilité."