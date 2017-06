L’équipe Williams peut se satisfaire de l’issue du Grand Prix du Canada qui avait pourtant mal débuté. Felipe Massa n’a pas dépassé le troisième virage de la course après avoir été percuté par la monoplace de Carlos Sainz en perdition, mais Lance Stroll a su attaquer et gérer sa course pour remonter du fond de grille vers une neuvième place finale, synonyme de ses premiers points en carrière.

"Mes félicitations à Lance" déclare Paddy Lowe. "Il est le premier Canadien en Formule 1 depuis Jacques Villeneuve et il a marqué ses premiers points à domicile. C’est une belle histoire. Compte tenu des débuts difficiles de sa carrière en F1, cela représente une victoire pour nous. Il a été incroyable et a montré une belle gestion de course, de beaux dépassements et il a mérité ces points".

"Il est remonté de la 17e place à la 9e place sous le drapeau à damiers et a lutté contre un double champion du monde (Alonso) qu’il a finalement battu. Je pense que le résultat va l’aider à se mettre en confiance, à avancer, et va le mettre dans une bonne dynamique".

Lowe ne peut pas s’empêcher de regretter l’abandon prématuré de son autre voiture, pilotée par Felipe Massa.

"Il a joué de malchance, il a pris un bon départ mais a perdu des places suite aux luttes diverses des deux premiers virages. Il a ensuite été percuté par Carlos alors qu’il n’était en rien responsable".

"Avec le rythme affiché par la voiture ce week-end, c’est très malchanceux. Nous aurions pu marquer de très bons points et nous avons désormais hâte de nous rendre en Azerbaïdjan. La voiture devrait y être performante et nous ferons de notre mieux" conclut-il.