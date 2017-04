En forme à Melbourne et performantes en qualifications, les Williams n’ont pas connu une course positive à Shanghai. Lance Stroll s’était très bien qualifié mais a été impliqué dans un incident avec Sergio Pérez dans le premier tour qui a mis fin à sa course, tandis que Felipe Massa a vécu une course complètement transparente.

"C’était une difficile journée pour nous" reconnaît Paddy Lowe. "On savait que ce serait une journée compliquée dans ces conditions changeantes. Malheureusement, la course de Lance s’est arrêtée très rapidement après qu’il a été percuté au virage 10. C’est vraiment dommage après une qualification très réussie la veille".

"Du côté de Felipe, l’après-midi a été très compliqué et il a manqué d’adhérence du début à la fin. Avec le recul, nous aurions fait de nombreuses choses différemment. Je pense que tout le monde prévoyait une course à un seul arrêt sur le sec mais nous avons dû faire un arrêt supplémentaire".

Lowe assure que la Williams vaut mieux que ce qu’elle a montré hier.

"Malheureusement, nous n’avons pas pu montrer le vrai rythme de la voiture à Shanghai, il y a beaucoup de travail et d’analyses à faire à l’usine afin d’être meilleurs à l’avenir. C’est l’une de ces journées où l’on doit convertir la déception en développement constructif".