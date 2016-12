Racing Engineering change complètement son duo de pilotes pour l’an prochain : aux expérimentés Nato et King succèdent le débutant Louis Delétraz et le jeune suédois Gustav Malja. Fils de l’ex-pilote de F1 Jean-Denis Delétraz, Louis a déjà un week-end de GP2 à son actif puisqu’il a disputé la dernière manche de la saison 2016 à Abu Dhabi avec Carlin. Il a ensuite enchaîné avec trois jours d’essais pour Racing Engineering et a convaincu l’équipe espagnole qui a donc décidé de lui donner sa chance pour la saison prochaine.

Alfonso de Orleáns-Borbón, président de Racing Engineering, explique que les contacts avec le jeune pilote suisse remontent à quelques années déjà : "Nous l’avons suivi de près depuis le karting et nous sommes convaincus que, malgré le fait que 2007 sera sa première saison en GP2, il s’adaptera rapidement au championnat. Nous avons d’abord évalué Louis sur notre simulateur en 2015 et nous sommes restés en contact avec lui en 2016 puis suivre ses progrès. Le tester à Abu Dhabi durant les essais d’après saison nous a permis de voir combien il a pu apprendre et grandir l’année passée, ce qui est très prometteur, quand on garde en tête qu’il n’a que 19 ans. Les pilotes suisses avec lesquels nous avons travaillé dans le passé ont tous grandement réussi, comme Sébastien Buemi, Neel Jani et notre champion GP2 de 2013, Fabio Leimer. Nous espérons prolonger cette connexion avec Louis."

Pour Louis Delétraz, le GP2 est la suite naturelle de sa carrière et il est par conséquent ravi d’avoir décroché une place dans cette catégorie pour 2017, qui plus est dans une écurie comme Racing Engineering, habituée aux places d’honneur. "Le GP2 est où je veux être en 2017, puisqu’après une bonne saison en Formule V8, c’est la prochaine étape logique de ma carrière", explique le Suisse. "C’est la dernière catégorie. avant d’atteindre la Formule 1 et arriver en F1 est mon principal objectif. Racing Engineering est une bonne équipe et a obtenu de bons résultats ces cinq dernières années. Pour moi, il n’y a pas de meilleure option et je suis très heureux de ce choix. En tant que débutant, j’aurai beaucoup à apprendre l’an prochain. Nous savons tous que le point le plus difficile en GP2 est l’apprentissage des pneus Pirelli, donc c’est très important d’avoir une bonne équipe derrière vous pour vous aider. Signer le contrat avant que la saison 2017 ne commence est une excellente nouvelle car cela nous permet de former un bon partenariat et de nous assurer que nous savons tous ce que nous faisons. On a très bien travaillé ensemble durant les trois jours d’essais à Abu Dhabi, donc je pense vraiment qu’on peut obtenir de bons résultats en 2017."