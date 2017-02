Lance Stroll a vraiment complètement adopté les couleurs de Williams, avec qui il va faire ses débuts en Formule 1 cette saison. Pourtant, avant d´intégrer le programme pour les jeunes pilotes de l´équipe de Grove, à la fin de l´année 2015, le Canadien a été de 2010 à 2015 membre de la Ferrari Academy, qu´il a quitté soudainement. Le jeune pilote révèle que ces 5 ans ont été importants pour la suite de sa carrière.

Le Canadien explique comment il a été amené à intégrer le programme du Cheval Cabré.

« Ferrari avait une personne partie en reconnaissance en Amérique du Nord, pour observer ce qu´il se passait dans le monde du kart » se souvient-il.

« Son nom était Eric Jensen. Je roulais à l´époque dans la catégorie des cadets. J´avais environ 10 ans. Après ma victoire en championnat canadien, il a demandé à mes parents et à moi, si je voulais commencer une carrière en Europe et faire partie de la Ferrari Academy. Mon père a pensé que j´étais trop jeune pour cela. Nous sommes restés en contact, et lorsque j´ai eu 11 ans, je le voulais vraiment. Mais nous avons attendu encore un an de plus pour nous engager. J´ai alors emménagé en Suisse. »

La décision d´accepter l´offre de Jensen a été alors lourde de conséquences pour Lance Stroll… mais pas seulement.

« Déménager à Genève a été énorme. Cela a changé ma vie. Tout d´abord, la famille au complet a été concertée. Tous ont fait de gros sacrifices, en particulier ma sœur. Nous avons laissé notre environnement habituel et nos amis à Montréal, et nous avons emménagé dans un nouveau monde, nous sommes allés à l´école en Suisse. Tout cela pour seulement réaliser mon rêve. Cela n´aurait pas été possible au Canada. En Europe, une course de kart avait lieu presque chaque semaine. C´était pour moi un nouveau réveil. Je n´aurais jamais pensé que la compétition en Europe puisse être aussi serrée et dure. En Europe, on commence à rouler en kart encore plus tôt. Les jeunes de mon âge étaient tous devant moi. Au départ, je m´estimais heureux d´atteindre la course finale. Cela a duré un bon moment avant que je puisse piloter pour la victoire. »

Même si c´est une offre émanant de Ferrari qui a ouvert des portes à Stroll, pour lui le vrai progrès dans sa carrière a été d´intégrer le programme de Williams.

« Williams m´a proposé un programme concret. Chez Ferrari, j´ai appris les bases, comme par exemple l´entraînement sportif. Le programme de Williams était lui taillé sur mesure. J´ai pu travailler avec l´équipe lors des Grands Prix et rouler en simulateur. De plus, je savais que Williams croit en ses jeunes pilotes. Villeneuve, Button, Hülkenberg, Bottas ont débuté avec cette équipe. Chez Williams j´avais une perspective. Ferrari ne prend en fait que des pilotes expérimentés. »