Très souvent la MotoGP est citée en exemple concernant le spectacle mais le triple champion du monde de la discipline, Jorge Lorenzo, affirme que tout n’y est pas rose non plus.

Selon l’Espagnol, qui a testé l’an dernier une Mercedes F1, les deux catégories peuvent apprendre l’une de l’autre.

"La Formule 1 peut apprendre du MotoGP sur ce qui se passe en piste mais la MotoGP peut aussi apprendre de la Formule 1 pour tout ce qui se passe en dehors. Disons que c’est une manière très simple de définir les choses," explique Lorenzo.

"Par exemple, je pense que la MotoGP produit actuellement le meilleur spectacle, tous sports mécaniques confondus. C’est beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus amusant que la Formule 1. Mais le paddock de la F1 est très intelligemment géré, il n’y a pas beaucoup de gens et c’est beaucoup mieux pour les pilotes. Ils peuvent marcher librement dans le paddock."

"Je ne peux pas circuler comme avant dans le paddock de la MotoGP parce qu’il y a tellement de gens, je dois vraiment courir de mon box au motorhome. Je ne peux pas passer juste quelques minutes dans le paddock, c’est impossible. C’est impossible de faire un mètre sans devoir prendre une photo avec un fan."

"Les équipes de F1 sont aussi plus professionnelles avec les sponsors, les sponsors sont également différents, ils ont un profil plus élevé qu’en MotoGP. Comme je l’ai dit, à mon avis la Formule 1 doit apprendre du MotoGP pour le spectacle en piste et la MotoGP de la F1 pour sa gestion en dehors."