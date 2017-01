Jorge Lorenzo, le quintuple champion du monde de MotoGP, avait fait les gros titres en Formule 1 en octobre en testant une Mercedes sur le circuit de Silverstone.

Et selon les ingénieurs de Brackley, le pilote espagnol avait signé des temps impressionnants et très compétitifs au volant d’une Mercedes W04 de 2014.

Alors qu’Alex Zanardi évoque un remplacement de Nico Rosberg par son rival, Valentino Rossi, la Formule 1 tente-t-elle Lorenzo ?

"Courir sur quatre roues est quelque chose que je peux envisager de faire plus souvent mais lorsque je déciderai de quitter la MotoGP," répond-il.

"Il y a trois ans, à Abu Dhabi, j’ai couru avec une Ferrari 458 en GT. C’était la meilleure voiture avec laquelle j’ai pu m’aligner dans une course. Et cela me donne envie de participer, pourquoi pas, un jour aux 24 heures du Mans."

"Alors pour répondre à la question, je pense que ce serait plus réaliste que de faire une saison en Formule 1."

Que peut-il aujourd’hui nous révéler sur ces fameux chronos réalisés à Silverstone ?

"Je n’ai pas réussi à aller aux limites de la Mercedes. Je n’ai eu que 4 ou 5 heures. Mais en tant que pilote de MotoGP, je ne voulais pas y aller trop lentement. J’ai été rapide et j’ai fait un super temps, c’est vrai."

"L’équipe a été impressionnée, moi aussi je dois dire... En fait j’ai été plus vite que le temps de Nico Rosberg. Mais nous ne pouvons pas vraiment comparer. Nico avait conduit la W04 pour la première fois lors de l’hiver, et il y avait des traces d’humidité au sol. Mais être capable de me porter à ce niveau m’a rendu fier parce que je n’ai eu que quelques heures d’expérience."

"Et c’est une chose de réussir un bon tour, avec des pneus neufs, et une autre de faire une course d’une heure et demie, avec d’autres voitures autour de vous et une adhérence des pneus qui décroit au fur et à mesure. Pour un pilote de moto, ce sont les choses les plus complexes à gérer quand on passe en compétition automobile."