Jeudi dernier, Lorenzo Bertelli avait pris le volant d’une Ford Fiesta lors d’une journée d’essais du M-Sport Ford World Rally Team organisée en Suède. Samedi, l’Italien annonçait toutefois qu’il ne serait pas au départ de la deuxième manche du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

"En raison d’obligations professionnelles imprévues et urgentes, je suis hélas au regret de devoir faire une croix sur le Rallye de Suède" a-t-il indiqué sur Twitter. "J’avais vraiment hâte de faire une apparition sur ma manche préférée du calendrier. C’est une décision très dure à prendre".

"J’ai fait des essais il y a quelques jours, la Fiesta WRC était géniale, tout comme ma confiance et mes performances sur la neige. Je m’excuse auprès des organisateurs, M-Sport et des fans qui voulaient voir Simone (Scattolin, son copilote) et moi de retour sur un rallye dont les conditions s’annoncent parfaites".

Le Rallye de Suède aurait été la première apparition de Lorenzo Bertelli en WRC depuis le Rallye d’Argentine en avril 2017.