José María López et Yvan Muller, qui totalisent à eux deux sept titres WTCC, sont les derniers pilotes à saluer le format de tour ‘joker’ qui doit être adopté en 2017 dans le Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme.

Cette initiative inspirée du FIA World Rallycross Championship sera introduite afin de pimenter l’action sur les circuits urbains de Marrakech et Vila Real, où les concurrents devront emprunter une portion secondaire dans un tour des Courses d’ouverture et principale. Avec des stratégies différentes entre les pilotes, il sera ainsi impossible de prédire le résultat et ce sera le gage d’un spectacle encore meilleur pour les spectateurs.

Au début du mois, le champion World RX Mattias Ekström avait loué cette idée d’Eurosport Events, le promoteur du WTCC, de reproduire ce tour “joker” dans un championnat FIA typé circuit, tandis que López estime que ce format peut attirer de nouveaux fans.

“Nous savons qu’ils en veulent toujours plus. Plus de bagarres, des courses plus intéressantes" explique le triple champion WTCC. "Il y a des changements, on teste des choses, mais il faut expérimenter pour connaître les envies des fans, ou savoir si les constructeurs apprécient. La course automobile doit évoluer constamment et convaincre de nouvelles personnes.”

Muller, qui fut l’équipier de López chez Citroën Racing ces trois dernières années, et qui auparavant avait coiffé la couronne à quatre reprises, poursuit : “C’est comme le MAC3. Tout le monde criait au fou, mais c’était une vraie nouveauté. Et quand c’est nouveau, ça ne peut être que positif. Quand François Ribeiro [promoteur du WTCC] en a parlé il y a deux ou trois ans, ça a recommencé. Sans doute que d’ici trois ans, tout le monde trouvera ça normal. Il faut emprunter différentes voies et amener des choses positives et attractives à la course auto. Cela peut donc être une bonne idée.”