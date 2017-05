Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, traverse actuellement une passe extrêmement difficile. Tel n’est cependant pas le cas de la Formule 1 en général, revigorée par l’arrivée des nouveaux propriétaires de Liberty. Spécialiste de marketing, l’Américain n’ignore rien des défis à venir mais se montre particulièrement optimiste sur l’arrivée de ces nouveaux investisseurs.

« Nous avons une période favorable devant nous. Les précédents propriétaires étaient des propriétaires financiers avec un horizon à court terme, qui n’étaient pas investis dans le sport. Ils n’étaient pas des mauvais gars mais après 10 années sans investissements, c’est excitant d’avoir un expert des médias et du sport avec une vision à long terme. »

La F1 est de plus en plus diffusée sur des chaines payants – Sky Sports Outre-Manche ou Canal + en France, jusqu’en 2020. N’est-ce pas un problème pour augmenter et populariser l’audience de la discipline ? Zak Brown ne le croit pas.

« Le sport maintenant est consommé de tant de différentes manières. Du moment que la baisse de l’audience TV est compensée par une bonne augmentation de l’audience dans d’autres médias, ce n’est pas une perte d’audience, c’est un transfert vers des formes différentes. Nous ne perdons pas des consommateurs, nous avons simplement des consommateurs qui consomment d’une manière différente. »

L’un des chantiers de Liberty Media est de considérablement renforcer la F1 Outre-Atlantique. Zak Brown, lui-même citoyen d’Amérique, ne peut qu’approuver.

« Des entreprises de taille mondiale sont basées en Amérique du Nord parce qu’elles ont un débouché vers les USA. Il y a beaucoup plus d’entreprises mondiales, basées aux USA, qui pourraient être probablement en F1, mais la F1 n’est pas assez présente aux USA. Ce dont les Etats-Unis ont besoin, c’est d’une deuxième course. C’est une priorité stratégique pour la F1. Je ne pense pas que nous le verrons en 2018 mais peut-être en 2019. »

« La F1 est basée en Europe et tend à courtiser des entreprises en Europe. Je pense que vous trouverez beaucoup de gens dans le paddock qui n’ont jamais assisté à des courses de NASCAR. Nous pouvons tous apprendre des autres. Le sport américain se concentre plus sur le divertissement. Commercialement, cela inclut les sponsors et ces sponsors sont davantage intégrés dans le sport. C’est la différence la plus importance avec, disons, le rugby et la NFL, ou la F1 et la NASCAR. Les sponsors sont plus impliqués dans la définition du sport même, et nous pouvons apprendre de ce genre de choses. »