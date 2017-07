Liberty Media et la Formule 1 ont donné un superbe spectacle hier soir dans les rues de Londres. Avec 19 pilotes présents et de nombreuses monoplaces modernes et historiques, les fans en ont pris plein les yeux et plein les oreilles.

Et le maire de la capitale anglaise, Sadiq Khan, a suggéré que Londres pourrait bien être candidate à la succession de Silverstone pour l’organisation du Grand Prix de Grande-Bretagne à partir de 2020.

"Surveillez une annonce," a-t-il lancé lorsqu’on lui a demandé si Londres pouvait prendre le relais du circuit qui vient de rompre son contrat cette semaine (après l’édition 2019).

"Plus sérieusement... Je serai vraiment très heureux d’en parler avec Liberty, si vraiment les négociations avec Silverstone ne donnent rien. Je serai alors ravi de discuter d’une course dans notre ville pour la Formule 1."

"Il y a évidemment quelques obstacles à surmonter. En réalité, j’ai déjà rencontré les nouveaux propriétaires de la F1, il y a un air nouveau qui souffle sur ce sport et c’est très excitant. Ils ont des idées géniales et, s’ils veulent parler avec moi, je serais heureux de le faire, d’écouter et de travailler avec eux pour que ça arrive."

"Mais attendons. La F1 vient juste de sortir de son accord avec Silverstone. C’est vrai, il y a beaucoup de fans de F1 dans notre ville, des obstacles aussi pour une course mais je ne vois aucune raison qui ferait qu’on ne pourrait pas les surmonter et imaginer, un jour, un Grand Prix de F1 à Londres."

Chase Carey, le patron de la F1, n’évoque pas Londres directement mais "nous voulons tout faire pour garder un Grand Prix dans ce pays. Nous sommes fiers de cet héritage, nous sommes basés ici, deux tiers des équipes sont ici. C’est dans notre plan, tant que nous serons à la tête de la F1, d’avoir une course en Grande-Bretagne."

D’autres vont plus loin, comme Fernando Alonso.

"Il nous faut les deux : Silverstone, sur un vrai circuit rapide, et Londres, avec un beau tracé en ville."