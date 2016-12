Sébastien Loeb et Ma Qing Hua ont été loués pour leur rôle dans la success-story de Citroën en Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme.

Le Français a passé deux saisons dans le costume de pilote officiel Citroën en WTCC, l’emportant à six reprises et décrochant par deux fois la troisième place du championnat du monde en 2014 et 2015, derrière ses équipiers José María López et Yvan Muller.

Le Chinois Ma a pour sa part disputé plusieurs épreuves de WTCC pour le compte de Citroën en 2014, avant de participer à une campagne complète en 2015, accrochant un deuxième succès en carrière dans le championnat à Vila Real, après celui de Moscou l’année précédente.

En jetant un œil dans le rétro de ces trois saisons de domination en WTCC, Yves Matton, le patron du team Citroën, confie : “Je ne peux m’empêcher de penser à Sébastien Loeb et Ma Qing Hua. Ils ont tous deux contribué au succès de ce qui restera comme une formidable aventure pour toutes les personnes impliquées dans ce programme.”

Si le team éponyme de Loeb continue à s’illustrer en WTCC, parvenant à accrocher des succès considérables en WTCC Trophy, la légende du sport automobile s’est reconvertie en 2016 en FIA World Rallycross avec Peugeot, après avoir dû mettre un terme à sa longue collaboration avec Citroën. Un manque de budget a pour sa part empêché Ma de poursuivre sa prometteuse carrière en WTCC.