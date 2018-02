Nonuple Champion du Monde entre 2004 et 2012, Sébastien Loeb a effectué deux jours d’essais la semaine dernière, en vue de sa participation au Rally Guanajuato Mexico (9-11 mars).

L’Alsacien, qui fête son 44e anniversaire aujourd’hui (lundi), avait conduit la voiture pour la dernière fois en septembre. Il s’est dit impressionné par les développements effectués depuis.

"Je me suis senti bien mieux dans la voiture que la dernière fois" a-t-il déclaré à wrc.com. "L’évolution de la suspension et de la géométrie m’a donné plus de confiance, c’est quelque chose dont j’avais besoin. Par rapport aux générations précédentes de WRC, le moteur est plus puissant. La balance de la voiture était bonne. J’ai apprécié tout cela."

Kris Meeke avait été le premier à piloter la C3 lors de cette séance d’essais, organisée près d’Alméria en Espagne. Loeb n’a pas fait de grands changements lorsqu’il a pris le volant.

"J’ai essayé différentes choses proposées par le ingénieurs. À la fin, la voiture n’était pas très différente ce que les autres pilotes utilisent habituellement" poursuit Loeb. "J’ai fait de petits ajustements sur les différentiels et la suspension. Mais pour le reste, j’ai surtout cherché à m’adapter à la voiture."

"C’était une bonne séance d’essais, sans gros problème. La voiture semble rapide et facile à piloter, cela s’annonce donc bien."