A l’heure où les équipes discutent des budgets plafonnés avec Liberty Media et la FIA, lors d’une nouvelle réunion du Groupe Stratégie qui se tient aujourd’hui, Sean Bratches, le directeur commercial de la Formule 1 assure que l’intention n’est pas de standardiser le sport et de mettre toutes les équipes sur un pied d’égalité en restreignant trop les grandes équipes.

Mais des décisions doivent tout de même être prises pour qu’il y ait une plus grande compétitivité des uns et des autres, jusqu’au bout de la grille de départ.

"Si vous regardez les sports qui ont le plus de succès dans le monde, il y a une répartition plus équitable des revenus qui font que le niveau est plus compétitif pour l’ensemble des acteurs. Cela engage les fans et augmente le niveau d’imprévisibilité," explique Bratches.

"Et aujourd’hui, ce qu’il nous manque en Formule 1, c’est le caractère imprévisible des résultats d’une course. Vous pouvez presque dire avec certitude qui sera sur le podium et même qui va gagner."

"Ceux qui investissent massivement dans leurs équipes en récoltent bien entendu les fruits mais c’est une vision à court terme pour le sport. Tout le monde serait mieux servi s’il y avait une grille plus compétitive."

"Nous ne cherchons pas à homogénéiser la Formule 1. Nous voulons créer un certain espace, où les équipes peuvent s’exprimer et innover, et où les meilleurs qui sauront exploiter cela seront devant."

"Nous ne cherchons pas à ce que tout le monde ait le même moteur ou la même carrosserie. Ce n’est pas vers là où nous allons. Nous voulons juste que la grille soit plus resserrée."