Il est désormais acquis que le circuit de Silverstone va faire fonctionner sa clause lui permettant de sortir de l’organisation du Grand Prix de Grande-Bretagne, afin de renégocier le contrat qui le lie à la Formule 1.

Une décision qui a été prise aujourd’hui par le circuit et que regrettent les patrons de Liberty Media.

"Notre objectif est de conserver le Grand Prix de Grande-Bretagne" a déclaré un porte-parole de Liberty Media. "Nous continuerons les négociations avec le promoteur en toute bonne foi et de manière privée afin d’arriver à une solution juste et équitable pour l’avenir".

Silverstone continue de clamer haut et fort qu’en dépit de Grands Prix disputés à guichets fermés, il est incapable de rentrer dans ses frais à cause du montant du contrat négocié dans le passé avec Bernie Ecclestone. Ces négociations pourraient toutefois se retourner contre le circuit anglais, qui pourrait perdre le Grand Prix d’Angleterre au profit d’une course urbaine dans Londres.

"Londres est toujours ouverte à organiser les meilleurs événements sportifs. Nous n’avons pas eu de contact avec la F1 au sujet d’une éventuelle course, nous aurions besoin de calculer l’impact complet d’un week-end de course sur la pollution et la sécurité" avait déclaré le maire de la capitale anglaise, Sadiq Khan.

John Grant, le président du British Racing Drivers ’Club, justifie la décision prise aujourd’hui.

"Cette décision a été prise parce qu’il n’est pas financièrement viable pour nous de tenir le Grand Prix de Grande-Bretagne aux termes de notre contrat actuel. Nous avons subi des pertes de 2,8 millions de livres en 2015 et 4,8 millions de livres en 2016, et nous prévoyons de perdre un montant similaire cette année."

"Nous avons atteint le point de basculement où nous ne pouvons plus laisser notre passion pour le sport dominer nos actions. Ce ne serait pas seulement un risque pour l’avenir même de Silverstone et du BRDC, mais aussi de la communauté britannique du sport automobile qui dépend de nous."

"Cependant, je veux dire clairement que, bien que nous ayons maintenant activé la clause de rupture, nous sommes pleinement favorables aux changements que l’équipe de Liberty a fait pour améliorer l’expérience F1."

"Nous espérons qu’un accord peut être atteint afin que nous puissions assurer un avenir durable et financièrement viable pour le Grand Prix à Silverstone pendant de nombreuses années".