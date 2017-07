Il est désormais quasiment acquis que le circuit de Silverstone va faire fonctionner sa clause lui permettant de sortir de l’organisation du Grand Prix de Grande-Bretagne, afin de renégocier le contrat qui le lie à la Formule 1.

Une décision que regrettent les patrons de cette dernière.

"Notre objectif est de conserver le Grand Prix de Grande-Bretagne" a déclaré un porte-parole de Liberty Media. "Nous continuerons les négociations avec le promoteur en toute bonne foi et de manière privée afin d’arriver à une solution juste et équitable".

Silverstone continue de clamer haut et fort qu’en dépit de Grands Prix disputés à guichets fermés, il est incapable de rentrer dans ses frais à cause du montant du contrat négocié dans le passé avec Bernie Ecclestone. Ces négociations pourraient toutefois se retourner contre le circuit anglais, qui pourrait perdre le Grand Prix d’Angleterre au profit d’une course urbaine dans Londres.

"Londres est toujours ouverte à organiser les meilleurs événements sportifs. Nous n’avons pas eu de contact avec la F1 au sujet d’une éventuelle course, nous aurions besoin de calculer l’impact complet d’un week-end de course sur la pollution et la sécurité" avait déclaré le maire de la capitale anglaise, Sadiq Khan.