Les nouveaux propriétaires de la Formule 1, Liberty Media, ont appelé les équipes à saisir l’opportunité unique d’investir dans leur propre sport.

Malgré les réticences manifestées par ces dernières (pas de droit de vote sur les décisions importantes, pas de participation au marketing du sport), Liberty Media pense que les équipes ont un intérêt à acheter des actions de la Formule 1.

Chaque part sera vendue à une équipe à 21,26 dollars, soit un tarif préférentiel par rapport aux 25 dollars par action que débourse Liberty Media pour racheter la F1. De quoi motiver les équipes à délier leurs bourses ?

"Nous pensons qu’il est important d’offrir aux équipes une chance d’investir en Formule 1 et ainsi mettre nos intérêts en commun," commente le patron de Liberty, Greg Maffei.

Le nouveau président de la F1, Chase Carey, ajoute : "plusieurs équipes ont exprimé leur intérêt et nous avons commencé des discussions productives afin de rendre le sport encore plus compétitif et excitant avec elles."