C’est un autre point sur lequel Liberty Media entend rompre avec l’ère Ecclestone ! Alors que le grand argentier restreignait largement l’accès aux paddocks, les nouveaux propriétaires américains entendent plutôt aller vers une démocratisation.

Pour « Bernie », la F1 est comme un Michelin 5 étoiles, et non un snack, qu’il faut ouvrir à un nombre restreint de personnes pour ne pas diminuer son prestige.

Et comme le craignait Bernie, Liberty a bien décidé d’accueillir plus de monde dans le Michelin étoilé. « Nous voulons que les personnes fassent l’expérience de ce sport grisant, et c’est ce que le programme apportera » a confié Sean Bratches, le nouveau chef commercial de la F1.

Liberty aurait choisi de vendre des pass pour les paddocks plutôt que de les distribuer.

Mais une telle approche ne ravit pas un sponsor d’une écurie, resté anonyme, qui a estimé que ces mesures « dévalueraient la monnaie » de la F1, puisque les accès pour les paddocks « sont au cœur de la conclusion de plusieurs accords ».

« Même si les partenaires commerciaux auront toujours des accès, les pass n’auront pas du tout la même valeur parce que tout le monde sera capable d’en acheter », a ajouté cette même source.

Ross Brawn, le manager des sports mécaniques, n’entend néanmoins pas dévier de cette approche. « C’est un fait que les gens ont besoin d’en avoir plus pour leur argent » a confié le Britannique.

La F1 est décidément entrée dans une nouvelle étape de sa longue existence…