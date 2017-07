Liberty Media va aller encore un cran plus loin dans l’expérience pour les fans lors du Grand Prix d’Autriche.

Un tirage au sort aura lieu parmi les possesseurs de billets pour les trois jours de la course et trois fans gagneront le droit de faire des tours en passager avec Bernd Maylander, le pilote de la voiture de sécurité, lors de ses tours de reconnaissance.

Encore plus impressionnant pour l’un des fans : il gagnera le droit d’agiter le drapeau à damier à l’arrivée de la course.

Comme en football, une vingtaine d’enfants pourront aussi accompagner les pilotes lors de la parade du dimanche matin. Les enfants de moins de 14 ans sont d’ailleurs invités gratuitement sur la course s’ils sont accompagnés par un adulte (qui paye).

En plus de ces initiatives pour les fans, le public aura aussi le droit à une démonstration de voitures de courses de légende comme la BMW V12 LMR du Mans (vainqueur en 1999) ou les plus récentes Audi R18 et Porsche 919.

Ces voitures de légende seront pilotées par d’autres légendes telles que Jean Alesi, Gerhard Berger, Mark Webber, Helmut Marko ou encore Hans-Joachim Stuck.