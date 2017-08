Lewis Hamilton est à la moitié de son deuxième contrat de trois ans chez Mercedes puisqu’il a pris effet début 2016 et qu’il terminera au terme de la sixième saison de l’Anglais dans l’équipe, fin 2018. En l’état actuel des choses, Hamilton avoue qu’il souhaite prolonger après 2018 puisqu’il ne se voit pas rejoindre Ferrari aux côtés de Vettel.

"J’ai été mis au courant de l’identité des personnes qui contactent l’équipe et c’est notamment dû à la très bonne relation que j’ai avec Toto" explique Hamilton. "Il est très ouvert au sujet des appels qu’il reçoit et c’est intéressant parfois de savoir qui l’appelle et qui a essayé de prendre mon baquet ou celui à mes cotés".

"Après ces appels, on voit les décisions qui sont prises, comme Sébastian par exemple qui a signé un nouveau contrat. Je ne pense pas que beaucoup de monde le voyait signer un contrat de trois ans. Cela ne change pas grand chose pour moi car j’envisage de continuer avec l’équipe et nous en parlerons surement avant la fin de l’année. On devrait attendre la fin de l’année, nous ne sommes pas pressés car il me reste encore une autre saison".

Le Britannique n’est pas préoccupé par sa situation et avoue n’avoir eu de contacts avec aucune autre équipe que la sienne et que si ça avait été le cas, le premier informé aurait été son directeur, Toto Wolff.

"Il n’y a aucune urgence, je sais que l’équipe est entièrement impliquée avec moi, ce qui fait que je n’ai jamais décroché et répondu au téléphone à une autre équipe. J’ai été très clair. Je ne cherche pas à peser mes options et si c’était le cas, j’appellerais Toto et je lui dirais, mais je n’ai pas d’intention de ce genre".

"C’est bien pour Sébastian qu’il ait signé là-bas. Je pense que tout arrive pour une raison et dans mon plan, dans les cinq ou six saisons qu’il me reste en F1, cette pièce du puzzle est en place, ce qui rend ma décision encore plus facile" conclut-il.