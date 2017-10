Lewis Hamilton a estimé que son dernier tour parcouru en essais libres vendredi était "l’un des meilleurs de sa carrière", en dépit du fait que Daniel Ricciardo l’ait battu.

Après un début de séance difficile, le Britannique a réussi à reprendre de zéro et à revenir à son meilleur niveau. Cela lui a manifestement rappelé à quel point il aime son métier, même s’il a manqué la pole hier.

"Je peux m’imaginer sans la Formule 1 mais ce n’est pas pour tout de suite" a-t-il déclaré. "Il y a des choses géniales à venir à côté qui vont être un bon complément à la Formule 1".

"Je ne pense pas que je serai encore là à 40 ans, je ne pense pas que ça puisse arriver mais sait-on jamais. Il y a eu des moments où j’aurais été heureux d’avancer, mais je sais que je ne serais pas revenu. Je ne peux pas dire combien de temps encore je serai là, mais je saurai quand le moment viendra. Je me vois encore au moins deux années ici".

Hamilton s’estime bien meilleur maintenant qu’il ne l’était au début de sa carrière.

"En 2008, je n’étais qu’un gamin. J’avais déjà le talent que j’ai aujourd’hui mais je n’avais ni les connaissances, ni l’expérience. Je suis bien plus paré aujourd’hui qu’en 2008. La saison a été bien plus intéressante dans la position qu’est la mienne. Je suis bien mieux dans ma peau et ça m’a aidé".

"Je me bats maintenant contre une équipe qui lutte pour le titre, Ferrari, et un pilote qui est un champion du monde, mais je me sens prêt. Cette année a été bien plus intéressante. Quand vous avez 18 ans, vous pensez tout connaître, mais vous ne connaissez rien".