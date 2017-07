Les Mercedes ont été nettement battues en qualifications par les Ferrari qui monopoliseront la première ligne au départ du Grand Prix de Hongrie. Toutefois, Toto Wolff pense que si Lewis Hamilton n’avait pas fait d’erreur lors de son premier tour, la pole position était dans ses cordes.

"Tout au long des qualifications, nous avons progressé et je pense que nous aurions été en lutte pour la pole position" affirme l’Autrichien. "Mais il a fait une erreur qui a compromis sa dernière tentative, donc je ne m’étonne pas de l’écart de performance avec les Ferrari".

"Le point positif que nous pouvons retirer de cette séance est la progression entre les essais libres et les qualifications. Après un samedi matin difficile, nous avons pu tenter de nous battre pour la pole mais il nous a manqué un peu de performance face à Ferrari. Valtteri a manqué de très peu une place sur la première ligne mais il partira du bon côté de la piste".

"La voiture de Lewis a été à la limite tout le week-end et après sa sortie lors du premier tour en Q3, ce qui l’a mis au pied du mur pour sa dernière tentative. Avec un seul tour qui compte, il est difficile de tout essayer de tirer de la voiture et nous savions qu’il le faudrait pour s’approcher de la pole position".

Le pilote britannique s’est plaint très régulièrement de vibrations, bien qu’il ait réussi à signer le meilleur temps en Q2. Toutefois, il pense que la victoire ne pourra se dessiner pour Mercedes qu’en réussissant parfaitement la stratégie. Wolff pense plutôt que c’est au départ que tout se jouera.

"Evidemment, partir derrière les deux voitures rouges ne va pas nous faciliter la vie car les dépassements sont très difficiles ici. Le départ est la meilleure chance de les dépasser car le premier virage se situe loin. En termes de stratégie, je pense qu’il n’y a pas énormément de possibilités, donc il faudra faire la course en piste et non dans les stands" conclut-il.