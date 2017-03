Lewis Hamilton n’a qu’un objectif en ce début de saison, celui d’être champion du monde pour la quatrième fois et de récupérer la couronne remportée par Nico Rosberg l’an dernier. L’Allemand étant parti, Hamilton a accueilli un nouvel équipier mais s’est fait battre par un autre Allemand en Australie, Sebastian Vettel.

« Je ne veux pas terminer deuxième » a déclaré Hamilton. « On se fixe des objectifs et on en ajoute chaque année. Tous les pilotes veulent gagner mais tout le monde n’en a pas les capacités ou l’opportunité. Je veux ce quatrième titre, je suis opposé à un autre grand pilote en la personne de Valtteri et j’espère que Red Bull et Ferrari se mêleront à la lutte ».

Déçu de perdre face à Rosberg l’an dernier, Hamilton ne s’est pas laissé abattre pour autant : « Ca ne m’a en rien affecté de la manière dont vous le pensez, ça ne change pas ma vie. On avance et on passe à autre chose en espérant faire mieux ».

Dévoué à sa conquête de titres mondiaux, Lewis Hamilton dépense beaucoup d’énergie pour la F1, comme tous les pilotes, mais refuse d’abandonner son style de vie souvent décrié, dans lequel il poursuit d’autres buts que celui de la compétition. Malgré la défaite l’an dernier, l’Anglais continuera à vivre pour voyager et pour développer son intérêt pour d’autres domaines comme la musique.

« Se motiver soi-même année après année et jour après jour est difficile pour l’humain. Je suis très chanceux d’avoir des fans, des amis et une famille qui me motivent à progresser chaque jour. Je ferai toujours les choses que je fais et j’explorerai toujours le monde pour rencontrer des nouvelles personnes et des nouvelles cultures » poursuit-il.

En attendant, la saison a repris ses droits et Hamilton a été battu par Vettel et sa Ferrari. Le pilote Mercedes s’attend à une lutte très serrée après avoir dominé de justesse en qualifications et affiché un rythme moins convaincant que l’Allemand lors de la course australienne.

« Ils sont très proches et c’est génial pour les fans. Je ne dirais pas que je suis soulagé, je pense qu’ils ont fait un gros travail. Lors des essais privés, je n’aurais pas pu faire le temps qu’ils ont fait et à Melbourne, mais bien que nous ayons été battus ce n’est pas grave car je pense avoir la meilleure équipe ».

« Ferrari a fait un travail si bon que nous devons rester sur nos gardes. Je suis prêt à me battre avec n’importe qui. Il est quadruple champion du monde et je veux me battre contre lui car si je le bats, cela me donne une image encore meilleure » conclut-il.