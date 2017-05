Lewis Hamilton est revenu sur le nouveau règlement technique de cette saison, avec des voitures plus agressives. L’Anglais a déjà gagné à deux reprises cette saison et se retrouve déjà en lutte avec Sebastian Vettel pour le titre, mais il reconnaît surtout prendre plus de plaisir au volant.

"J’aime les nouvelles voitures qui sont difficiles à conduire" a déclaré l’Anglais. "C’est comme faire du rodéo sur un taureau qui est prêt à charger. Ce n’est pas simple, c’est un défi et les voitures sont compliquées à régler. J’aime faire face à ce genre de défis. Les ingénieurs et moi-même nous retrouvons à la limite, on doit être plus méticuleux dans les choix que l’on fait et les directions que l’on prend".

"Je dois travailler plus dur sur l’équilibre de la voiture, comme vous l’avez entendu à la radio lors du dernier Grand Prix. Mais au fil de l’année, à mesure que nous comprendrons la voiture, à mesure que nous comprendrons les pneus, nous adapterons les réglages et la voiture sera plus simple à piloter" conclut-il.