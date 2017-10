Les essais menant aux qualifications ont été agités, entre pluie et sorties de piste pour plusieurs pilotes, et la piste de Suzuka se montre toujours plus sélective. La pluie ne devrait plus faire son apparition du week-end et il y a plusieurs pilotes pénalisés sur la grille de départ aujourd’hui.

Fernando Alonso partira dernier avec 35 places de pénalité au départ et Jolyon Palmer l’accompagnera certainement en dernière ligne avec ses 20 places de pénalité. Bottas et Sainz étaient déjà pénalisés de cinq places chacun et Kimi Räikkönen rejoint cette liste à cause d’un changement de boîte de vitesses consécutif à son accident de ce matin.

Q1 - 18 minutes

Ferrari travaille encore sur la monoplace de Räikkönen, accidenté ce matin, lorsque la séance est lancée. Hamilton frappe le premier en 1’29"507, deux dixièmes devant Vettel qui franchit la ligne peu après son rival. Bottas change ses gommes pour des super-tendres et manque de peu de frapper très fort le mur après une grosse glissade à l’entrée de Degner. La roue arrière de la Mercedes frôle les pneus mais le Finlandais s’en sort bien.

Ferrari parvient finalement à lancer Räikkönen en piste à 11 minutes de la fin de cette Q1, ce qui devrait suffire largement pour que le pilote se qualifie en Q2. Ocon signe le troisième temps provisoire à six dixièmes de Hamilton.

Bottas va mieux et se place à sept millièmes de Hamilton et Vettel, en tendres comme Hamilton, améliore à 27 millièmes du Britannique. Verstappen prend le meilleur temps, Ricciardo le cinquième et Räikkönen le sixième. Les deux Force India sont pour le moment aux septième et huitième rangs.

Les Renault signent leur premier temps à six minutes du terme de la Q1 et Hamilton reprend la première place. Pour le moment, Grosjean, Gasly, Stroll et les pilotes Sauber sont éliminés.

Räikkönen reprend le deuxième temps pour s’assurer le passage en Q2 et les pilotes menacés vont devoir accélérer pour tenter de franchir la première partie de séance. Pérez gêne Stroll et une enquête est lancée contre le Mexicain.

Gros crash pour Romain Grosjean ! La Haas du Français est fortement abîmée après un dérapage dans les S et le Français s’élimine avec cet accident ! Il sort de sa monoplace, ce qui est rassurant.

Avec 1’18" restant dans cette Q1, les temps sont définitifs et l’accident de Grosjean élimine de facto Gasly, Stroll, Ericsson et Wehrlein. L’élimination de Stroll rend la faute de Pérez encore plus importante et le Mexicain devrait être pénalisé.

Q2 - 15 minutes

Hamilton est le premier à sortir, en gommes super-tendres, pour aller chercher le passage en Q3, si possible avec un seul tour chronométré. Le record du circuit tombe immédiatement avec un temps en 1’27"819 ! En gommes tendres, Räikkönen est relégué à plus d’une seconde.

Vettel est à six dixièmes avec les mêmes pneus que le Britannique et les Red Bull se placent à environ une seconde de Hamilton qui montre déjà qu’il est le favori pour la pole position ! Bottas signe un temps avec les pneus tendres, à sept dixièmes de son équipier, et Mercedes pourrait donc séparer les stratégies en course.

Les Force India, Massa et Vandoorne sont pour le moment placés pour aller chercher un ticket pour la Q3 mais il reste encore une tentative pour tout le monde, même si Magnussen et Sainz semblent condamnés à l’élimination.

Ocon améliore durant sa deuxième tentative dans cette Q2 et se rapproche à moins d’une seconde et demie de Hamilton. Alonso améliore et double Vandoorne qui rate son dernier tour et est éliminé. Hamilton était en train d’améliorer et rentre finalement.

Vandoorne, Hulkenberg, Magnussen, Palmer et Sainz sont les cinq éliminés de cette Q2 et gagneront tous au moins une place sur la grille, avec les pénalités à venir pour Alonso, Räikkönen et possiblement Pérez.

Q3 - 12 minutes

Comme dans les deux premières parties de séance, Hamilton est le premier à frapper et il frappe très fort ! Il signe un nouveau record du circuit en 1’27"345 et seul Vettel semble pouvoir suivre, mais à près d’une demi-seconde. Hamilton n’a jamais signé de pole position à Suzuka mais cela semble désormais fort possible.

Räikkönen a évité de peu le gros accident au même endroit que son accident ce matin, et à l’endroit où Bottas s’est fait peur en Q1. Bottas est provisoirement troisième mais sera pénalisé et devance Ricciardo et Verstappen.

Il reste moins de trois minutes quand les pilotes ressortent pour une dernière tentative, et cela inclut évidemment Hamilton et Vettel qui vont vouloir se disputer la pole position.

Hamilton améliore dans le premier secteur après un passage impressionnant dans les S ! Bottas améliore également dans le premier secteur. Hamilton perd un peu de temps dans le second et encore dans le troisième pour un temps de 1’27"319 qui constitue donc le nouveau record !

Verstappen signe le quatrième temps provisoire. Räikkönen prend le sixième temps, qui le fera partir tout juste hors du top 10 avec sa pénalité ! Bottas prend la deuxième place mais partira de la 4e ligne puisqu’il est lui aussi pénalisé.

Hamilton signe sa 71e pole position et partira devant Vettel en première ligne, alors que Ricciardo et Verstappen seront en deuxième ligne. Ocon prendra le départ de la cinquième place de la grille devant Pérez.