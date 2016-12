Level 5 Motorsports est une des équipes américaines participant aux 24 Heures du Mans 2013, et comme les autres team U.S., l’épreuve sarthoise requiert une préparation minutieuse en termes de logistique, avec un planning ne laissant pas de place à l’erreur, même si le déplacement européen est prévu de longue date.

Level 5 Motorsports a levé le voile sur cette préparation. Moins de deux semaines après la récente course ALMS sur le circuit de Laguna Seca en Californie, les deux HPD ARX-03b ont été entièrement déshabillées et reconstruites de A à Z. Parallèlement à cette révision et cette reconstruction, le team à commencé l’emballage des pièces détachées. Pas moins de 33 containers, faits sur mesure, ont été nécessaires en vue du voyage transatlantique.

David Stone, Team Manager : "Je pense que Level 5 est connu pour la qualité de son personnel et notre profonde expérience. Le fait d’avoir procédé à ces préparatifs de nombreuses fois auparavant et le fait d’avoir nos propres containers Quentor, faits sur mesure pour contenir tout ce qu’il y a de spécifique, rend le processus beaucoup plus facile. Ce n’est pas comme si on essayait de tout fourrer dans un tas de caisses en bois basiques. Cela fait toute la différence."

Level 5 Motorsports n’a pas opté pour la voie maritime en vue du voyage vers la France, ce qui peut prendre trois semaines, mais a choisi d’acheminer son matériel par la voie des airs, gagnant ainsi un temps précieux. Les containers seront pris dans les ateliers du team dans le Wisconsin le 28 mai pour être emmenés à l’aéroport de Chicago, d’où la compagnie First Air les acheminera jusqu’à Londres et ensuite tout l’équipement, y compris les deux LMP2 sera amené au Mans par trois camions spécialement équipés -avec chargement sur les côtés- . Le total de ce frêt, y compris les deux protos, représentera plus de 15 tonnes.

Cette logistique sera gérée par le Chef Mécanicien, Ken Swan, et par Charissa Cobb, qui vérifieront minutieusement que toutes les pièces soient bien répertoriées et emballées, en ayant également un soin particulier pour les documents douaniers.

Ken Swan : "Actuellement, il s’agit principalement de nous assurer que tout soit bien en ordre par rapport aux carnets de route et d’être certain que nous chargions tout correctement afin que cela arrive en un seul morceau. Une fois que nous serons sur place, il faudra alors s’assurer que toutes les pièces soient où nous voulons qu’elles soient. Avec 33 containers, il faut tout décharger et répertorier où elles doivent aller. Quelques-unes iront dans les ateliers de DAMS et les autres dans le stand sur le circuit. Je pense que la fait d’avoir déjà fait cette course est une aide véritable. C’est sympa de reprendre ses notes des années passées et de voir comment nous avions monté notre tente et comment nous avions déchargé les caisses. Chaque fois qu’on fait une course, la grandeur du Mans fait qu’on est beaucoup plus préparé la fois suivante. Si c’est la première fois qu’on y va en tant que team, il y a beaucoup de papiers, de formalités et de procédures à apprendre pour être sûr que le voyage se passe tranquillement. Pour un team qui s’y engage pour la première fois, je ne pense qu’on se rende compte de ce qu’il faut pour Le Mans. C’est comme Indy. Il y a tant de choses qui doivent se passer."

Claude Foubert