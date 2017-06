La F1 a toujours été liée de près aux évolutions technologiques. C’est ainsi que les monoplaces actuelles ont une motorisation hybride, en accord avec l’évolution du marché automobile mondial.

Pour autant, dans 20 ou 30 ans, la majorité des voitures de série seront conduites de manière parfaitement autonome. N’est-ce pas une menace pour la F1 ? Les plus optimistes diront qu’il y aura toujours des courses hippiques alors même que le cheval n’est guère plus un moyen de transport…

Mais la F1, au sommet de la technologie, ne risque-t-elle pas d’être démodée ? Chase Carey, le nouveau patron de la F1, pense que l’aspect sportif et compétitif devrait sauver son produit phare.

« Je pense que la réponse est d’en revenir à ce qui fait un sport. Et ce qui fait un sport, ce sont des compétitions formidables qui captivent les gens, avec un mélange de puissance, d’athlétisme, de talent et de technologie. Tout cela aide à maximiser le sport, et nous entraîne vers un chemin différent. Quel chemin prend le monde des voitures de série ? Cette réflexion ne va pas déterminer le chemin que nous devrons suivre. »

« Je ne perçois pas vraiment les voitures autonomes comme une menace. Je pense que c’est le monde dans lequel nous vivons et nous devons trouver comment définir notre place dans le monde. Mais ce sera certainement avec des pilotes formidables conduisant des machines incroyables, avec je l’espère, une compétition formidable. »

Il y aura toujours un équilibre à trouver entre le divertissement, l’aspect compétitif et la technologie. Les voix critiques tonnent actuellement contre une motorisation trop complexe qui aurait fait de la F1 un championnat d’ingénieurs. Mais faut-il pour autant revenir aux vieux V12 atmosphériques ?

Chase Carey n’entend pas sacrifier le divertissement à l’autel de la technologie. L’homme fort de Liberty instaure une hiérarchie entre ces deux exigences.

« Je pense que le divertissement comme la technologie rendent ce sport spécial. D’un côté, la F1 est une compétition, mais la technologie et l’ingénierie font bien sûr partie de ce qui crée le côté mystique de la F1. Et il y a certaines personnes qui se passionnent pour cet aspect. »

« Mais entre les deux, je pense clairement que l’aspect sportif doit jouer un rôle moteur. Nos pilotes sont nos plus grandes stars, nous voulons promouvoir des événements qui soient des compétitions incroyables avec beaucoup d’action. Nous voulons que nos pilotes soient en dernier ressort comme des étoiles qui font briller le sport. Nous ne voulons pas que ce soit un sport d’ingénieurs, mais un sport où les ingénieurs sont une valeur ajoutée. »

Le bruit des moteurs V6 est un chantier récurrent en F1 depuis 2014. Chase Carey entend-t-il rajouter des décibels à la F1 prochainement et répondre ainsi aux attentes des fans ?

« Nous aimerions que les moteurs soient un peu plus bruyants. Nous y travaillons » conclut-il avec un sourire.