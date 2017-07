Renault F1 a fait rouler trois pilotes lors de la première journée du Grand Prix de Formule 1 d’Autriche.

Les titulaires Jolyon Palmer et Nico Hülkenberg ont ainsi été rejoints en piste par le réserviste Sergey Sirotkin.

Sergey s’est installé en matinée dans la voiture de Nico avant le retour de l’Allemand en EL2. Ce dernier a alors signé le neuvième temps en 1’06’’735.

"Cela faisait du bien ce matin de connaître une séance propre et de beaux tours au volant de la R.S.17. N’ayant pas piloté la voiture ces dernières semaines, je pouvais sentir l’impact du développement tant elle s’est améliorée. C’est bien de voir que l’équipe avance dans la bonne direction. Nous avons accompli un bon programme et je suis impatient d’avoir une nouvelle occasion de piloter durant les EL1," commente Sergey Sirotkin.

Nico Hülkenberg a ensuite pris le relais du Russe.

"L’après-midi s’est bien passé de mon côté. Comme je n’ai effectué que les EL2, j’avais un peu de retard à combler, mais j’étais assez rapidement dans le rythme. J’ai connu un bon relais en Ultratendres, mais les longs relais semblaient un peu plus difficiles avec le composé plus dur. J’ai un peu lutté avec l’équilibre de la voiture, donc il reste encore un peu de travail de fond pour améliorer l’ensemble."

Si Sirotkin et Palmer ont connu des séances sans souci ce matin, l’après-midi du Britannique a été interrompu par un problème électrique.

"C’était une matinée positive. J’étais heureux au volant d’entrée et j’avais l’impression de connaître mes meilleurs EL1 depuis un certain temps ! Nous avons un peu affiné les réglages. J’étais assez confiant et à l’aise en piste. Notre problème électrique subi l’après-midi est dommage, cela nous a empêché d’accomplir davantage de tours. L’équipe se penche dessus et la voiture sera prête à repartir demain matin," déclare Palmer.

Nick Chester, Directeur technique châssis, dresse le bilan de cette première journée à Spielberg.

"En EL1, Sergey a fait tout ce qu’on lui a demandé en accomplissant son programme sur l’équilibre et les évaluations aérodynamiques. Jolyon a connu une matinée sans souci durant laquelle il a pu essayer différentes configurations aérodynamiques. Malheureusement, il a dû mettre un terme prématuré à son après-midi en raison d’un problème électrique. Après avoir manqué le matin, les EL2 de Nico se sont bien déroulés avec un bon tour en Ultratendres pour se classer neuvième. Cela le place dans de bonnes dispositions. Nos trois pilotes ont fait le boulot tout en nous donnant des retours positifs sur la voiture. Nous avons un peu de travail à faire sur l’équilibre, mais nous sommes là où nous nous pensions être. Nous avons hâte de voir ce que nous pouvons encore extraire des monoplaces pour les qualifications."