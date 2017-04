Dans un souci d’équité, la FIA a décidé de vérifier les données de chacun des moteurs, comme il avait été convenu, afin d’assurer une certaine parité entre les équipes que les trois constructeurs fournissent. Charlie Whiting a confirmé que les essais effectués ne donnent pas plus de trois dixièmes d’écart entre les moteurs Mercedes, Ferrari et Renault.

"Il y a eu beaucoup de discussions l’an dernier au sujet de l’obligation de fournir des moteurs, ce que tout le monde a validé, et nous l’avons ajouté au règlement" rappelait Whiting. "Mais une partie de cet accord était la convergence des performances et tout le monde était d’accord".

"Il était convenu que trois des quatre constructeurs se tiennent en trois dixièmes d’ici à Barcelone. C’est un peu plus compliqué que cela car il y a une méthodologie très détaillée pour simuler cela et c’est seulement basé sur les données que nous possédons".

Une convergence qui a bien été atteinte selon les dernières recherches effectuées : "Nous prenons toutes les données des trois premières courses et nous avons des ingénieurs à Genève qui font des simulations et avec Fabrice Lom, les analysent selon la méthode validée par les motoristes, afin de transformer ces simulations en temps au tour à Barcelone".

"Nous avons annoncé les résultats au Groupe Stratégie l’autre jour et nous avons cette convergence. La convergence est validée car les trois meilleurs motoristes se tiennent en trois dixièmes à Barcelone. Cela ne s’applique qu’au moteur évidemment".

Ces essais n’ont pas pour but d’aider les constructeurs qui auraient raté leur moteur et c’est pourquoi Honda n’est pas inclus dans ces situations et se trouve encore loin en termes de performances.

"Il n’était pas question d’aider qui que ce soit, il était question d’établir si les mesures introduites, notamment le retrait des jetons, avaient fonctionné. C’était l’une des raisons pour lesquelles on a fait tous ces changements et il semble que ça a fonctionné" conclut Whiting.