L’histoire d’amour continue entre Renault et Red Bull. Après les déclarations de Christian Horner urgeant son motoriste de mettre à disposition de l’équipe une meilleure version du bloc propulseur, et dans lesquelles il avait carrément dit aller à l’église toutes les semaines pour que ses prières soient entendues, Cyril Abiteboul a reproché une mauvaise communication à Horner, ce à quoi le directeur de Red Bull a tenu à répondre.

"Cyril peut être un peu irritable parfois" lance-t-il. "Des fois, on envoie des messages mitigés mais le plus important est qu’ils travaillent dur, qu’ils font des progrès et l’on espère que l’introduction de chaque évolution du moteur amènera des progrès substantiels".

En attendant le Grand Prix du Canada, où Renault amènera son nouveau moteur, Red Bull espère bien figurer à Monaco où elle a souvent obtenu de bons résultats.

"Daniel a toujours été excellent sur ce circuit et il est très confiant. Il a gagné des courses d’autres séries ici, il a fait la pole l’an dernier et il y a mené de nombreux tours. Il a signé une performance exceptionnelle en 2014 et de nouveau en 2016. Max commence également à mieux s’y sentir malgré une journée un peu délicate vendredi, mais il est en forme".

L’an dernier, Red Bull avait très certainement le meilleur châssis du plateau, réussissant à lutter parfois contre Mercedes malgré un moteur Renault en retrait. Cette saison en revanche, la RB13 n’est pas la mieux née, même si elle a semblé à l’aise sur le circuit sinueux de la principauté. Horner espère toutefois bien figurer sur des circuits offrant d’autres propriétés.

"Au niveau du châssis, nous avons encore du retard sur nos compétiteurs" poursuit-il. "Ferrari a une voiture très bonne pour le moment. Mercedes sont toujours présents dans la lutte et je pense que nous nous rapprochons, mais nous sommes encore loin".

"Qui aurait prédit l’an dernier que nous gagnerions en Malaisie ou à Barcelone ? Nous avons également disputé de belles courses à Silverstone, en Autriche et à Hockenheim. Nous ne prenons rien pour acquis et nous connaissons notre retard, mais l’équipe est très motivée à réduire l’écart et tout le monde a fait du très bon travail dans les premières courses".

Malgré une forme décevante en ce début d’année, le directeur de l’équipe assure que ses pilotes n’ont pas de clause de performance sur leur contrat qui leur permettrait de partir : "Pas du tout, ils ont tous les deux des contrats très clairs. Je n’ai aucun doute sur le fait que Max et Daniel piloteront la RB14 l’an prochain".