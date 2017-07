Silverstone a marqué le cap de la mi-saison en termes de courses à disputer, avec 10 Grands Prix déjà passés, même si le paddock de la Formule 1 pensera plutôt à tirer un bilan lors de la prochaine course, en Hongrie, qui précède 4 semaines de pause estivale.

Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, se félicite de la compétitivité de son équipe cette année mais reconnait qu’il y a eu quelques surprises lors de cette première partie de saison.

"Beaucoup d’équipes m’ont surpris. J’ai été très surpris par Ferrari, qui a été si fort et tout le mérite leur revient. Ils ont fait un très bon travail pendant l’hiver," souligne l’Autrichien.

"J’ai été surpris que le châssis de Red Bull n’était pas au niveau où tout le monde l’attendait."

"Je suis aussi heureux de constater que notre partenaire (moteur) Force India déroule une aussi bonne saison. C’est un plaisir de voir ces deux gars, Esteban et Sergio, dans les voitures et se battre. Et voir Haas briller de temps en temps est également agréable."

Esteban Ocon est justement un des pilotes junior Mercedes. Comment gérerait-il les pilotes Force India s’il était à la tête de l’équipe ?

"Je connais Esteban, bien sûr. Mais Vijay (Mallya) connait bien la Formule 1, Otmar (Szafnauer) et Bob (Fernley) aussi. Je n’ai pas besoin de leur donner de conseils. Il est tout simplement important de contenir la situation. Il y a évidemment une rivalité naissante. C’est très bien qu’Esteban montre qu’il est capable d’être au niveau de Sergio et Sergio ne le laissera pas tranquille."

Une des grandes surprises se prépare peut-être : le retour de Robert Kubica, chez Renault F1. Peut-être lors de la 2e moitié de la saison, si le Polonais venait à remplacer Jolyon Palmer.

Si son équipe avait un baquet libre, Wolff considérerait-il Kubica comme un candidat potentiel ?

"Je connais très bien Robert. Je l’ai connu en 2002, en Formule Renault. Nous parlons en polonais d’ailleurs. J’ai eu récemment un moment amusant avec lui. Je faisais le rallye des Mille Miglia avec Aldo Costa il y a quelques semaines. Nous nous sommes arrêtés dans un village juste avant les montagnes italiennes et beaucoup de gens demandaient des selfies. Un gars m’a dit ’S’il vous plaît, un selfie !’ J’ai levé les yeux et c’était Robert ! J’ai demandé ’Qu’est-ce que tu fais ici ?’ Et nous sommes partis prendre un café."

"J’étais tellement heureux de le voir parce qu’il est en forme et de bonne humeur, ce qui est génial. Je pense qu’il a trouvé un moyen de compenser sa main qui ne fonctionne plus si bien. D’après ce que j’entends, ses tests (avec Renault) se déroulent très bien."

"J’aimerais vraiment le retrouver en Formule 1. Il le mérite. Il est l’un des talents qui n’a pas pu montrer ce qu’il pouvait faire. Il a eu une victoire, il venait d’arriver en F1 et puis il a eu cet accident terrible en rallye," conclut Wolff, sans vraiment répondre à la question...