Lewis Hamilton a scellé dimanche l’obtention de son 4e titre mondial, mais en ne finissant que 9e de la course. Michael Schumacher avait fini 8e au Japon en 2003, ce qui avait suffi à son bonheur. Mais jamais un pilote ayant fini une course qui l’a sacré n’avait terminé à une position aussi basse.

7 pilotes n’ont pas marqué de points lors d’une course qui les a finalement sacrés. Les premiers sont Jack Brabham (Italie, 1966, problèmes techniques) et Jackie Stewart (Australie, 1971). Alain Prost en 1989, Ayrton Senna en 1990 et Michael Schumacher en 1994, lors de manœuvres controversées, sont dans le même cas.

Nelson Piquet, en 1987, avait abandonné sur problème moteur au Japon. Mais le cas le plus particulier reste celui de Jochen Rindt, seul champion à titre posthume de la F1 (en 1970).

Notons aussi que Lewis Hamilton a reçu un drapeau bleu dimanche dernier et a dû ainsi laisser passer Max Verstappen. C’est la première fois qu’une telle mésaventure arrive lors d’une course sacrant un champion depuis 1976 (James Hunt avait fini 3e au Mont Fuji, mais à un tour du vainqueur).

Lewis Hamilton, avec 56 points, ne peut plus être rejoint en deux courses par Sebastian Vettel. 56 ? Comme le nombre total de points que Sebastian Vettel a perdus à Singapour, en Malaisie au Japon. Il n’y a pas de hasard. C’est aussi la première fois que Sebastian Vettel a mené le championnat aux points, sans le remporter au final.

Cependant l’Allemand demeure le plus jeune pilote à avoir jamais remporté quatre titres (il avait 26 ans et 116 jours en 2013). A 32 ans et 303 jours, Lewis Hamilton est 11 semaines plus âgé que Michael Schumacher lorsqu’il a gagné son 4e titre en 2001 avec Ferrari. Seuls Alain Prost (38 ans en 1993) et bien sûr Fangio (45 ans en 1956) ont battu ces records de « séniorité ».

Nico Rosberg n’aura donc régné que 336 jours sur la F1. Seuls John Surtees (280 jours) et Jochen Rindt (315) ont été des champions en titre aussi éphémères.

En finissant 9e, Lewis Hamilton a poursuivi sa série incroyable cette saison : il n’a jamais raté le top 10 et ce même depuis 23 courses. C’est la 3e série la plus longue en F1 (il est à égalité avec Fernando Alonso et à quatre marques du record de Kimi Räikkönen).

Esteban Ocon a quant à lui vu l’arrivée pour sa 27e course d’affilée (il n’a manqué les points qu’à Monaco en 2017, soit donc 12 dernières courses dans le top 10). Il a aussi égalé son meilleur résultat en carrière, soit une 5e place (comme à Barcelone), et a enfin permis à Force India de conserver sa 4e place au classement des constructeurs.

Vainqueur pour une 3e fois en F1, Max Verstappen aura mené pour la première fois tous les tours d’une course. Il n’est jamais parti de la pole pour s’imposer (il est à une marque du record d’Eddie Irvine et de Bruce McLaren). Le pilote Red Bull compte désormais autant de succès que Mike Hawthorn, Peter Collins, Phil Hill, Didier Pironi, Thierry Boutsen, Heinz-Harald Frentzen, Johnny et Giancarlo Fisichella.

Une statistique aussi étonnante que douloureuse pour un certain pilote russe s’est confirmée à Mexico : à chaque fois que Daniil Kvyat est écarté par Red Bull, Max Verstappen gagne !

Max Verstappen a eu tout de même de la chance, puisque seules deux voitures à moteur Renault sur six ont vu l’arrivée dimanche dernier. La roue de la fortune tourne enfin pour le Néerlandais…