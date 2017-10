Avec la 2e place de Max Verstappen et la 3e de Daniel Ricciardo à Suzuka, Red Bull a signé un nouveau double podium, une semaine après la Malaisie (victoire de Verstappen et 3e place de Daniel Ricciardo). C’est aussi le premier « double podium » d’affilée de l’écurie autrichienne depuis 2013.

Max Verstappen, pour la deuxième fois de sa carrière, a fini à la deuxième place à Suzuka, et c’est aussi la deuxième fois qu’il est sur le podium deux courses d’affilée.

Daniel Ricciardo a obtenu son 9e podium de cette saison, soit son record personnel. Il s’agissait de son premier podium à Suzuka. Il n’y a plus qu’à Bahreïn, à Shanghai, à Monza, à Interlagos et à Abu Dhabi que l’Australien n’a plus goûté au champagne. Et ces deux dernières courses arrivent !

Lewis Hamilton, poleman ce samedi, a signé le meilleur temps dans sa carrière sur chacun des circuits sur le calendrier. Il a porté son record absolu à 71 meilleurs temps par la même occasion.

C’était aussi la 4e victoire de Lewis Hamilton au Japon et la 3e à Suzuka. Lewis Hamilton a donc remporté 7 courses cette saison (11 podiums un total, soit un de plus que Sebastian Vettel et Valtteri Bottas).

Lewis Hamilton ne pourra donc égaler son record de 17 podiums en une saison, obtenu en 2015 et égalé en 2016. Mais son record de victoires (qui s’élève à 11) est toujours atteignable.

Lors des 21 derniers Grands Prix, Lewis Hamilton n’a jamais manqué les points, soit la meilleure série de sa carrière et la 4e meilleure série de tous les temps, à égalité avec celle de Sebastian Vettel entre 2014 et 2015. Le record est toujours celui de Kimi Räikkönen : 27 courses d’affilée dans les points.

Le pilote Mercedes compte désormais 59 points d’avance sur Sebastian Vettel au classement des pilotes. L’Allemand n’a plus son destin en mains.

Après avoir écopé d’une réprimande pour n’avoir pas assisté à l’hymne national lors de la cérémonie d’avant-course, Sebastian Vettel est proche d’une pénalité de dix places sur la grille. Il lui suffira d’une autre réprimande, liée au pilotage, pour que son total de réprimandes s’élève en effet à trois.

Fernando Alonso a aussi obtenu sa première réprimande de l’année, pour avoir ignoré des drapeaux bleus.

McLaren-Honda n’aura d’ailleurs… marqué aucun point au Japon depuis le début du partenariat entre l’écurie anglaise et l’écurie nippone. Un symbole…

Haas a en revanche le sourire : l’écurie américaine a placé ses deux pilotes dans les points pour la deuxième fois de sa jeune histoire, après Monaco cette année.

Carlos Sainz a abandonné au premier tour au Japon, soit le premier abandon en course à Suzuka depuis 2014 ! Il aura au total inscrit 112 points avec Toro Rosso (il courra chez Renault à Austin), soit le total le plus prolifique pour un pilote de la petite Scuderia (en 56 courses). Jean-Eric Vergne avait disputé 58 Grands Prix pour Toro Rosso, sans inscrire autant de points.

Jolyon Palmer ne prendra donc pas son 36e départ en Grand Prix à Austin. Réussira-t-il à rebondir l’an prochain ?

A Suzuka, Marcus Ericsson est en forme : il n’y a jamais été battu par un coéquipier en qualifications durant sa carrière. Mais cette fois-ci, il a été battu en course par son équipier, puisqu’il a abandonné après avoir rencontré le mur au 7e tour.

De même, Nico Hulkenberg n’a pu terminer une 6e fois dans les points d’affilée à Suzuka en raison d’un problème lié à son aileron arrière. A Austin, l’Allemand tentera de briser sa malédiction : il a abandonné lors des trois dernières éditions…