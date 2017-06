C’est la sixième fois que Lewis Hamilton s’impose au Canada, le tracé où il a remporté le plus de succès dans sa carrière. Il ne lui reste plus qu’une victoire pour égaler Michael Schumacher au palmarès québécois.

Mercedes a également signé son premier doublé cette saison, grâce à la 2e place de Valtteri Bottas.

Surtout, en signant sa 65e pole de sa carrière, Lewis Hamilton a rejoint Ayrton Senna. Michael Schumacher tient toujours le record avec 68 poles, mais pour combien de temps ?

Néanmoins, Michael Schumacher a réalisé une pole à l’occasion de 22,2 % de ses Grands Prix disputés. Senna a fait mieux avec un ratio de 40,4 % ! Lewis Hamilton surpasse Schumi avec 33,3 %.

Il a d’ailleurs signé sa troisième pole consécutive au Canada, un circuit qui lui sourit décidément parfaitement puisqu’il réussit aussi le meilleur temps en qualifications en 2007, 2008 et 2010 (le Grand Prix du Canada 2009 n’eut pas lieu).

Lewis Hamilton avait remporté sa première victoire il y a dix ans… au Canada.

Sebastian Vettel et Lewis Hamilton ont partagé la première ligne d’un Grand Prix pour la 4e fois cette saison. A chaque reprise, Lewis Hamilton était en pole.

Sebastian Vettel n’a pourtant fini que 4e dimanche. C’est la première fois de la saison qu’il ne finit pas ou premier ou deuxième.

Seuls trois pilotes n’ont encore jamais été battus en qualifications par leurs coéquipiers cette saison : Fernando Alonso, Nico Hulkenberg et Felipe Massa.

Lance Stroll a tout de même marqué ses premiers points en F1 dimanche, pour sa course à domicile. La dernière fois qu’un pilote a eu l’honneur d’ouvrir son compteur devant son public ? Daniel Ricciardo, qui finit 9e en Australie, sur une Toro Rosso, il y a cinq ans.

Lance Stroll est le premier Canadien ne s’appelant pas Villeneuve à marquer un point en F1. Néanmoins, Peter Broeker (7e, Grand Prix des Etats-Unis 1963), George Eaton (6e, Grand Prix du Canada 1970) et Peter Ryan (9e, Grand Prix des Etats-Unis 1961), tous Canadiens, ont déjà fini dans le top 10. Mais le barème des points était moins permissif à l’époque…

A 18 ans et 230 jours, Lance Stroll est le deuxième plus jeune pilote à marquer des points. Max Verstappen avait 17 ans et 184 jours quand il finit 7e au Grand Prix de Malaisie 2015.