Lewis Hamilton, après sa dernière victoire, devra encore marquer 10 points en trois courses pour être sacré champion. Autrement dit : c’est quasiment fait pour le pilote Mercedes.

Cependant, il y a dix ans, il n’avait besoin que d’une 5e place lors des deux dernières courses pour gagner le championnat – et il avait, on le sait, échoué, au grand bonheur de Kimi Räikkönen.

Lewis Hamilton a remporté dimanche sa 62e victoire, et a réussi sa 72e pole. Sebastian Vettel a signé le meilleur tour grâce à sa stratégie en deux arrêts, le 32e de sa carrière. Son temps de 1’37.766 est un record (pour un meilleur tour en course à Austin), comme on en a l’habitude cette année. Lewis Hamilton avait aussi battu le record absolu du COTA en qualifications.

Depuis la pause estivale, Lewis Hamilton a remporté cinq victoires en six courses, avec aussi une deuxième place. Il a donc marqué 143 points sur 150 possibles ! Depuis la Hongrie, Sebastian Vettel, à chaque Grand Prix, a perdu des points sur Lewis Hamilton.

Aux États-Unis, le pilote Mercedes règne aussi en maître avec six victoires en sept participations (5 au COTA, une à Indianapolis en 2007). Personne d’autre que lui n’a autant triomphé chez l’oncle Sam (Michael Schumacher et Ayrton Senna y avaient remporté 5 courses).

Un autre record du Kaiser est tombé le week-end dernier : Lewis Hamilton a pris pour la 117e fois de sa carrière un départ en première ligne.

Esteban Ocon est lui aussi rentré dans les tables des records : le Français a été classé lors de ses 26 premières courses en F1. C’est un record pour un rookie – la précédente marque de Max Chilton avec Marussia a été battue. Ocon, cette saison, n’a manqué les points qu’à une seule reprise, à Monaco.

Carlos Sainz a fini 7e pour sa première course avec Renault. Il permet ainsi à sa nouvelle écurie de rattraper quasiment son ancienne, Toro Rosso, au classement des constructeurs. Mais la vraie cible de Renault est Williams, qui compte encore 15 points d’avance.

Daniel Ricciardo a connu son troisième abandon sur panne mécanique cette saison. C’est une de moins (seulement) que Max Verstappen.

Max Verstappen, comme en Chine, est parti 16e et a fini 3e. Un retour remarquable pour le Néerlandais… qui a été finalement pénalisé, comme on le sait, de cinq secondes au dernier tour, après son dépassement controversé sur Kimi Räikkönen. Il a donc été éjecté du podium au dernier moment.

De toute manière, le Néerlandais n’a pas 21 ans : selon le droit texan, il n’avait donc pas la permission de goûter au champagne !