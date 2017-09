Le Grand Prix de Singapour fut la première course de nuit à se dérouler sous la pluie, fait notable qui a largement influencé les stratégies des écuries dimanche dernier.

Ferrari a cependant pris l’eau avec une double élimination dès le premier tour. C’est seulement la deuxième fois en 11 ans que la Scuderia connaît un double abandon – la dernière désillusion remontait au Grand Prix du Mexique, en 2015. Avant ce Grand Prix du Mexique, Ferrari avait connu 183 courses de suite sans double abandon.

Max Verstappen, pour une fois, n’a pas été victime de la fiabilité de sa Red Bull. La collision du premier tour l’en a en réalité empêché. C’est le 7e abandon en 14 courses pour le Néerlandais cette saison, dont trois dès le premier tour.

Daniel Ricciardo a continué en revanche sa série de podiums à Singapour (quatre désormais). Il est arrivé 2e dimanche dernier.

Lewis Hamilton a remporté sa 7e victoire de la saison et a fait le trou au championnat. C’est sa 3e victoire d’affilée, et sa 3e à Singapour. Il compte désormais 60 succès en Grand Prix.

C’est la deuxième fois de sa carrière que Lewis Hamilton réussit à gagner en partant 5e ou de plus loin encore. Au Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote Mercedes était parti 6e mais avait réussi à l’emporter. Fernando Alonso et Kimi Räikkönen ont gagné six fois dans leur carrière en partant de la 5e place ou au-delà.

Lewis Hamilton a 28 points d’avance, soit plus que l’avance maximale jamais obtenue par Sebastian Vettel cette saison. Mais le pilote Ferrari peut garder espoir. En 2010, il avait 31 points de retard après la 13e course, et en 2012, Fernando Alonso menait de 42 points après le 11e Grand Prix.

Valtteri Bottas compte désormais le plus de podiums cette saison : 10 au total. Mais il n’a fini que 3e. Aucune équipe n’a donc signé un doublé dans l’histoire du Grand Prix de Singapour.

Conséquence des accrochages en cascade, trois pilotes ont profité de ce Grand Prix pour signer leur meilleur résultat en carrière. Carlos Sainz a fini 4e (il n’avait pas fait mieux que 6e auparavant). Jolyon Palmer a terminé 6e, soit mieux que sa 10e place en Malaisie l’an dernier. Stoffel Vandoorne a enfin obtenu une 7e place (son meilleur résultat était aussi une 10e place).

Sergio Perez ne s’est jamais qualifié dans le top 10 à Singapour. Et pourtant, il y a fini à chaque fois dans les points ! Grâce à Esteban Ocon, Force India a de plus signé une remarquable 11e double arrivée dans les points. Ocon et Hamilton sont désormais les seuls pilotes à avoir fini chaque course cette saison.

12 monoplaces ont seulement vu le drapeau à damiers à Singapour, soit le plus faible nombre jamais enregistré pour ce Grand Prix. Fernando Alonso, qui a abandonné au premier tour, n’a vu ce drapeau à damiers que cinq fois cette saison…

La course a atteint les limites des deux heures et les 61 tours n’ont donc pu être complètement parcourus par les pilotes. En 2012 (59 tours) et 2014 (60), ce fut aussi le cas.

Nico Hulkenberg a failli signer un résultat probant pour Renault, mais la fiabilité de sa monoplace l’en a empêché. Il a donc conclu une 129e course d’affilée sans podium, soit une de plus que Sutil.