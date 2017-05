Valtteri Bottas a donc remporté son premier Grand Prix en Russie dimanche. Il est le 107e pilote de l’histoire à remporter une course dans l’histoire de la F1, et le premier nouveau vainqueur depuis Max Verstappen, qui avait triomphé en Espagne l’an dernier.

Il a fallu 81 courses au Finlandais pour remporter un Grand Prix. 10 pilotes ont déjà dû attendre encore plus longtemps avant de goûter à la 1ère place, comme Nico Rosberg (111 courses) ou Mika Hakkinen (96 courses).

Valtteri Bottas rejoint également le cercle des Finlandais vainqueurs de Grands Prix. Sur les 8 Finlandais qui ont couru en F1, 5 ont déjà gagné une course : Keke Rosberg, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Heikki Kovalainen et donc Valtteri Bottas. La Finlande, avec 47 victoires en course, se classe au 5e rang mondial au rang des victoires, derrière la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Brésil et la France. Pas mal pour un « petit » pays !

Valtteri Bottas a également signé son 12e podium en F1 (et son deuxième en Russie).

Le Finlandais a aussi permis à Mercedes de continuer sa folle série d’invincibilité à Sotchi. Depuis 2014, l’écurie à l’étoile n’a jamais été battue en Russie.

Le championnat actuel est extrêmement serré. Bottas est seulement à 10 points de Lewis Hamilton et à 23 unités de Sebastian Vettel. A ce stade de la saison, il faut remonter à 2012 (une saison extrêmement disputée) pour retrouver un tel combat rapproché.

Ferrari a pourtant aussi connu un week-end faste en Russie. La Scuderia a signé son premier double podium depuis le Grand Prix d’Espagne 2016. En qualifications, Ferrari avait verrouillé la première ligne, une première depuis Magny-Cours 2008 !

Sebastian Vettel a signé son 90e podium en carrière et son deuxième à Sotchi. Il n’a jamais loupé le podium cette saison – une régularité qui paie puisqu’il mène au championnat du monde.

Kimi Räikkönen suit de près son coéquipier puisqu’il a signé son 85e podium en carrière. Il n’avait plus goûté au champagne depuis le Grand Prix d’Autriche, l’an dernier !

Deux Finlandais ont d’ailleurs bu ensemble du Moët & Chandon hier. En 2007 (au Japon) comme en 2008 (en Malaisie et en Hongrie), Raikkonen et Kovalainen avaient déjà fait honneur à la Finlande sur le podium.

Kimi Räikkönen, en fin d’épreuve, a pour la deuxième fois cette saison signé un meilleur tour. C’est le 45e de sa carrière. Seul Michael Schumacher (77) a fait mieux.

Lewis Hamilton a en revanche connu un week-end extrêmement décevant à Sotchi. L’Anglais, 4e, a raté le podium pour la première fois depuis huit courses. S’il ne monte pas sur le podium en Espagne, ce sera la première fois depuis 2013 qu’il ne goûtera pas au champagne deux courses d’affilée. Mais nous n’en sommes pas encore là…

Max Verstappen a fini 5e en Russie – son meilleur résultat en carrière à Sotchi – mais on peut parier qu’il n’en sera pas satisfait. Daniel Ricciardo a d’ailleurs abandonné – son deuxième abandon cette saison. En 2017, Red Bull n’a donc marqué les points avec ses deux voitures qu’à une seule reprise. Il faut travailler la fiabilité, et urgemment !

Force India se distingue en revanche par sa régularité. L’écurie de Silverstone a tout le temps placé ses voitures dans les points cette saison – seuls Mercedes et Ferrari y sont aussi arrivés. Force India a marqué des points au cours des 16 dernières courses – et Sergio Perez en est à 14 courses finies consécutivement dans les points !

Quant à Esteban Ocon, qui a signé son meilleur résultat en carrière avec sa 7e place, c’est la première fois qu’il ne finit pas à la 10e place cette saison.

Nico Hulkenberg a signé son meilleur résultat avec Renault, une 8e place. Il a bénéficié de la crevaison lente de Felipe Massa en fin de course. Sans ce contretemps, le Brésilien aurait pu signer sa troisième 6e place de l’année.

Toujours chez Williams, Lance Stroll a pour la première fois vu l’arrivée d’une course. Il a fini à la 11e place – encore un effort pour marquer des points !

Daniil Kvyat n’est décidément pas très verni chez lui. Cela fait deux fois d’affilée qu’il manque les points lors de sa course à domicile. Pendant ce temps, son coéquipier Carlos Sainz obtenait la 10e place – la première fois qu’il marque des points en Russie.

Du côté de McLaren, Fernando Alonso n’a pas même pu prendre le départ – une première pour lui depuis le très controversé Grand Prix des USA 2005.