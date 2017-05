Ferrari a remporté sa première victoire à Monaco depuis 2001 – la Scuderia avait alors aussi signé un doublé grâce à Michael Schumacher et Rubens Barrichello.

C’est la deuxième fois que Sebastian Vettel s’impose en Principauté. Il s’agit aussi de sa 45e victoire en carrière.

L’Allemagne est le pays qui a le plus triomphé à Monaco lors de ces 24 dernières éditions avec 10 succès. En plus des deux succès de Sebastian Vettel, il faut rajouter les trois triomphes de Nico Rosberg et les cinq de Michael Schumacher.

C’est simplement la 9e fois que la Scuderia s’impose à Monaco. Mais leurs trois dernières victoires ont été des doublés.

Ferrari n’avait d’ailleurs plus signé de doublé depuis le Grand Prix d’Allemagne 2010, grâce à Fernando Alonso et Felipe Massa. Une éternité ! Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel avaient déjà signé quatre doublés par le passé, mais dans des écuries différentes et ils n’étaient alors pas coéquipiers.

Kimi Räikkönen a signé sa première pole depuis le Grand Prix de Magny-Cours 2008, soit 128 courses. Sa deuxième position est sa meilleure place à l’arrivée depuis le Grand Prix d’Espagne 2016. Kimi Räikkönen n’avait plus fini sur le podium à Monaco depuis 2009 – il était alors 3e.

Le Finlandais a également mené le premier tour d’une course pour la première fois depuis Magny-Cours 2008. Il a mené plus de dix tours dimanche, pour la première fois depuis sa dernière victoire, au Grand Prix d’Australie 2013, avec Lotus.

Daniel Ricciardo a signé son 3e podium en carrière à Monaco – son troisième en quatre ans aussi. L’Australien a maintenant fini deux fois sur le podium cette saison. Max Verstappen a quant à lui… fini son premier Grand Prix de Monaco ! Il s’était crashé lors des deux précédentes éditions.

Valtteri Bottas, 4e de l’épreuve, a également signé son meilleur résultat en carrière sur le Rocher – de même que Carlos Sainz, 6e. Le pilote Toro Rosso a fini 3 fois dans les points à Monaco en 3 participations.

Lewis Hamilton n’a jamais abandonné à Monaco et y a toujours vu le drapeau à damiers. Cette série s’est encore poursuivie hier, même si l’Anglais, 7e, n’avait jamais aussi été mal classé depuis le Grand Prix de Chine 2016.

Mercedes a manqué de signer son 22e podium d’affilée en course, la 4e série la plus longue de tous les temps. Une Mercedes n’était donc pas sur le podium hier. C’est seulement arrivé quatre fois depuis 2013 (Hongrie 2015, Singapour 2015 et bien sûr Espagne 2016).

La série de 17 courses d’affilée dans les points s’est également arrêtée pour Force India. Sergio Perez aurait pu finir une 16e course consécutivement dans le top 10, mais son accrochage avec Daniil Kvyat en fin de course en a décidé autrement.

Haas en a profité pour marquer des points avec ses deux voitures, une première dans l’histoire de l’écurie américaine !

Au contraire, McLaren a abandonné avec ses deux voitures. L’écurie anglaise était habituée à marquer des points en Principauté depuis 2009… Jenson Button avait lui scoré lors de ses quatre dernières participations en Principauté.