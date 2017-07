Lewis Hamilton a réalisé le « grand chelem » dimanche à Silverstone (pole position, victoire, meilleur tour, et tous les tours passés en tête). Il est seulement le troisième pilote à avoir réussi une telle performance pour sa course à domicile. Ce fut le cas de Jim Clark, à Aintree en 1962 et à Brands Hatch en 1964, et de Nigel Mansell, cette fois-ci à Silverstone, de 1991 à 1992.

C’était le 5e grand chelem de Lewis Hamilton en carrière. 61 des 966 courses de l’histoire en F1 (soit seulement 6.36 %) se sont conclues par un week-end absolument parfait pour un pilote.

Jim Clark détient pour le moment le record dans cet exercice suprême (8). Nigel Mansell et Michael Schumacher en ont cinq chacun, soit désormais autant que Lewis Hamilton. Sebastian Vettel en compte 4 et Fernando Alonso un seul.

C’était aussi la 5e victoire de Lewis Hamilton à Silverstone. Seul Alain Prost a remporté plus de courses à domicile (six Grands Prix de France).

Michael Schumacher a toutefois gagné 5 fois le Grand Prix d’Allemagne, et triomphé 4 fois au Nürburgring. Or techniquement, cette dernière course comptait pour le Grand Prix d’Europe à l’époque.

Pour le Grand Prix de Grande-Bretagne même, Jim Clark et Alain Prost ont chacun (comme Lewis Hamilton) remporté cinq courses. Nigel Mansell a aussi gagné à cinq reprises en Angleterre, mais une fois à Brands Hatch pour le Grand Prix d’Europe. A Silverstone même, Alain Prost et Lewis Hamilton ont triomphé cinq fois.

Lewis Hamilton, encore lui, a signé un nouveau record pour la piste de Silverstone, que ce soit en qualifications ou en course (son chrono de 1’30.621 en course a effacé pour deux dixièmes l’ancien record de Fernando Alonso, datant de 2010).

Avec 67 poles positions, il n’est plus qu’à une unité du record absolu de Schumacher.

Mercedes a remporté sa 70e victoire en F1. Lotus, quatrième équipe la plus victorieuse avec ses 81 victoires, est en ligne de mire.

Nico Hulkenberg, 5e sur la grille, a signé le meilleur résultat en qualifications de Renault depuis le retour du motoriste français en tant qu’écurie.

Stoffel Vandoorne a lui battu en qualifications Fernando Alonso pour la première fois de la saison – même si l’Espagnol, en chaussant les supertendres à la dernière minute, avait établi la meilleure marque en Q1. En neuf sessions, Nico Hulkenberg, quand il avait pu établir un temps, a toujours devancé Jolyon Palmer de son côté.

Kimi Räikkönen a lui battu Sebastian Vettel en qualifications pour la troisième fois de la saison (la première fois depuis cinq courses). Il a aussi fini devant son coéquipier pour la première fois depuis le Grand Prix Singapour de l’an dernier, soit 16 courses (hors abandons de Vettel).

Enfin, Daniil Kvyat a écopé de nouveaux points de pénalité. Son total se porte à neuf points, à trois unités d’une suspension. Sebastian Vettel, après l’incident de Bakou, était aussi monté jusqu’à neuf points de pénalités (et ce fut le premier pilote de l’histoire de la F1 à le faire). Mais son total est retombé à 7 points après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Or, le pilote Toro Rosso devra attendre bien plus longtemps avant de se sentir à l’abri : il faudra qu’il se tienne au calme jusqu’au Grand Prix des États-Unis, en octobre prochain. Sinon, il sera suspendu pour une course !