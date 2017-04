Lewis Hamilton a remporté sa 54e victoire en Grand Prix dimanche dernier. En Chine, l’Anglais a aussi signé son troisième "Grand Chelem" de sa carrière (pole, victoire, meilleur tour, et tous les tours effectués en tête). Un week-end parfait !

C’était d’ailleurs le 44e meilleur tour de la carrière de Lewis Hamilton. 44, comme son nombre fétiche...

Seuls sept pilotes ont réussi plus de trois "Grands Chelems". Et parmi eux, il y a un certain Sebastian Vettel...

Depuis qu’il a commencé sa carrière en F1, en 2007, Lewis Hamilton a toujours gagné au moins une course par an. La saison 2017 ne fera donc pas exception...

Lewis Hamilton a également signé sa 63e pole. Ayrton Senna n’est plus qu’à deux poles ! Le record de Michael Schumacher (69 poles) devrait même être battu par le Britannique, cette saison ou peut-être la saison prochaine.

Hamilton a aussi réussi sa 6e pole d’affilée en F1, à une unité de son record personnel et à deux du record absolu, celui de Senna.

Le circuit de Shanghai réussit particulièrement à Lewis Hamilton, avec déjà 6 poles positions et 5 victoires à son actif.

Il aura signé cette saison son 106e podium, soit autant qu’Alain Prost. Mais Michael Schumacher, avec 155 podiums, est encore loin.

Au bout de deux courses, Hamilton et Vettel comptent chacun 43 points au classement. La dernière fois que deux pilotes étaient à égalité en tête du championnat, c’était après le Grand Prix d’Espagne en 2012. Fernando Alonso et Sebastian Vettel comptaient alors 61 unités.

Mercedes a disputé en Chine le 150e Grand Prix de l’histoire de l’écurie et a signé sa 75e pole. La firme à l’étoile a donc signé la pole sur la moitié de ses courses disputées ! Le total de victoires (65) est un peu moins élevé.

Pour la deuxième fois, cinq pilotes venant de cinq écuries différentes ont été éliminées en Q1. Mais Max Verstappen, parti 16e, a tout de même fini sur le podium. La dernière fois qu’un pilote éliminé en Q1 avait fini sur le podium ? C’était déjà un pilote Red Bull (Mark Webber), et c’était déjà à Shanghai, en 2010.

Nico Hulkenberg a emmené sa Renault en Q3. C’est la première fois depuis son grand retour, que le constructeur français réussit cette performance.

L’Allemand comme son coéquipier Jolyon Palmer n’ont toutefois pas fini la course et ont même écopé de points de pénalité sur leur permis. Ils ont déjà reçu la moitié des points possibles avant d’écoper d’une course de suspension. Prudence ! Daniil Kvyat et Sebastian Vettel sont dans la même situation.

Sergio Perez a lui déjà écopé de deux réprimandes en 2017. Encore une, et il recevra une pénalité de dix places sur la grille...

Le Mexicain a été puni pour son absence remarquée aux côtés des autres pilotes durant l’hymne chinois. Daniel Ricciardo est dans le même cas. Une sanction bien bête...